La nuova modularità di Logica Plus+ di Tomasella

Nelle abitazioni contemporanee gli spazi si fanno sempre più fluidi e multifunzionali, chiamati a rispondere a stili di vita in continua evoluzione. La zona giorno, in particolare, non è più soltanto un luogo di relazione, ma un ambiente capace di accogliere lavoro, relax e organizzazione attraverso soluzioni flessibili, pensate per adattarsi ai diversi momenti della giornata. In questo scenario, l’armadio evolve e per Tomasella, da elemento tradizionalmente riservato alla zona notte, diventa un arredo centrale nel living. È da questa esigenza che nasce il sistema modulare Logica Plus+.

Con Logica Plus+ l’armadio diventa un elemento progettuale completo per la zona giorno integrando in un’unica parete molteplici funzioni. Grazie alla modularità del sistema, l’armadio si trasforma in un vero e proprio spazio architettonico, capace di ridefinire il living. Logica Plus+ può incorniciare la TV, creare quinte funzionali, ospitare una workstation completamente richiudibile, vani tecnici, angoli beauty o perfino aree lavanderia nascoste, ampliando il contenimento senza appesantire l’ambiente.

Le ante con meccanismi di apertura evoluti garantiscono un’estetica pulita e una fruizione intuitiva, la possibilità di alternare nicchie, moduli a giorno e vani chiusi donano ritmo e leggerezza visiva alla struttura.

La flessibilità delle composizioni lineari, ad angolo o a ponte permette di personalizzare il sistema e rispondere a esigenze differenti, ottimizzando gli spazi e ampliandone le possibilità d’uso.

La stessa logica progettuale trova applicazione anche nell’ingresso, nella zona pranzo, nella camera da letto e nelle stanze di servizio, dimostrando la trasversalità di Logica Plus+ e la sua capacità di adattarsi a qualsiasi contesto.

Logica Plus+ si afferma quindi come un sistema capace di interpretare le nuove necessità dell’abitare contemporaneo, riportando l’armadio al centro della scena. Una conferma dell’approccio Tomasella, che continua a distinguersi per soluzioni d’arredo versatili, curate nei dettagli e pensate per accompagnare l’evoluzione degli spazi domestici.