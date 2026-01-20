Maison Guerlain inizia il nuovo anno presentando Blooming Denim

La make-up spring collection 2026 di Maison Guerlain si chiama Blooming Denim. Si tratta di prodotti iconici della Maison che vengono arricchiti da decori floreali realizzati in denim riciclato, in collaborazione con Nona Source, azienda protagonista nel campo del design circolare. Questa collaborazione dimostra l’impegno di Guerlain ad agire nel rispetto della Natura e dell’eco-sistema in cui opera, cercando di ridurre l’impatto ambientale delle sua attività.

ROUGE G

L’iconico rossetto gioiello personalizzabile in edizione limitata è impreziosito da colorato denim riciclato.

Ciascuna di queste cover rievoca il mondo floreale tanto caro alla Maison:

Denim Flora, un blu ricco di delicati motivi floreali;

un blu ricco di delicati motivi floreali; Cherry Blossom, una delicata tonalità rosa ispirata ai fiori primaverili;

una delicata tonalità rosa ispirata ai fiori primaverili; Red Rose, un rosso ornato con eleganti petali di rosa in rilievo;

Tintura, goffratura, ricamo e stampa a caldo oro sono le quattro fasi di lavorazione che trasformano il tessuto riutilizzato in un prezioso elemento di design.

Da abbinare, sei nuove tonalità per le labbra che arricchiscono la palette colori di Rouge G nelle versioni velvet matte e satin.

OMBRES G 396 DENIM BLOSSOM

Una nuova armonia in edizione limitata di 3 tonalità metalliche e una opaca: un blu denim scintillante con riflessi cangianti, un bronzo e un oro dal finish brillante, e un rosa floreale radioso dalla texture opaca e vellutata. Un packaging esclusivo decorato con motivi floreali e arricchito da sfumature dorate.

MÉTÉORITES BLOOMING GLOW

Per completare il look le iconiche perle di poudre vengono racchiuse in un packaging in denim rosa. L’edizione limitata Blooming Glow propone la combinazione di colori best-seller 02 Cool/Rosé, aggiungendo una nuova shade blu ispirata al colore del denim.

In un delicato equilibrio tra heritage e modernità, la loro formula è composta al 95% da ingredienti di origine naturale per fissare, opacizzare e illuminare la pelle.

KISS BEE GLOW OIL

L’olio labbra infuso di miele, per un effetto nutriente e rimpolpante, è disponibile in due nuove tonalità floreali:

209 Blooming Glow, una tonalità tra il rosa e il malva, ispirata al lilla;

una tonalità tra il rosa e il malva, ispirata al lilla; 878 Dahlia Glow, ispirato al colore ipnotico della dalia nera, un rosso dalle sfumature marroni che illumina le labbra con un finish gourmand.

Composto per il 92% da ingredienti di origine naturale, tra cui miele di Corsica, pappa reale e propoli, KissKiss Bee Glow Oil offre alle labbra 24 ore di idratazione.

ROUGE G ORCHID BLOOM

Questa nuova edizione prestige, immaginata e realizzata dalla gioielliera Begüm Khan, celebra l’Orchidea, fiore emblematico di Guerlain, con una creazione poetica e delicata sulla cover Rouge G.

Lo scrigno gioiello è impreziosito con un’orchidea in pietre scintillanti, delicatamente applicate a mano su bronzo placcato oro 24 carati.

Tre tonalità iconiche del rossetto sono abbinate a questo esclusivo scrigno da collezione: Le Nude Intense satinato 03, Le Rouge Kiss satinato 214 e Le Rouge Vibrant velvet matte 510.