L’evoluzione del cashmere di Lanificio Colombo diventa icona di stile

La prossima stagione estiva celebra una nuova icona di eleganza: Cashmere 4.0 nella sua versione femminile. Una collezione, firmata Lanificio Colombo, total look che unisce innovazione, raffinatezza e comfort, dedicata alla donna contemporanea che ama sentirsi a proprio agio, avvolta in una sensazione di benessere e perfetta in ogni momento della giornata. Il Cashmere 4.0, evoluzione del puro cashmere super leggero, nasce da un esclusivo processo produttivo che trasforma la preziosa fibra in un filo a fibra cava, capace di offrire caratteristiche uniche di leggerezza e ingualcibilità. Le sofisticate lavorazioni di finissaggio, realizzate con tecnologie d’avanguardia, esaltano le qualità intrinseche di questa materia nobile, donando ai capi un’eleganza senza tempo.

A completare la proposta, un altro tessuto simbolo del legame con la Valsesia e con la natura che la circonda: il Summer Cashmere, un innovativo mix cashmere-lino dalle qualità straordinarie. Pensato per la donna moderna e attenta all’ambiente, si distingue per i suoi toni caldi ispirati ai fiori di montagna, che ne sottolineano unicità e bellezza.

La Collezione Donna Primavera Estate 2026 racconta una femminilità autentica e versatile, capace di fondere tradizione e innovazione in un guardaroba che accompagna la donna con stile in ogni momento della giornata.