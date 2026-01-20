La forza della natura toscana al servizio della bellezza per la pelle by Biofficina Toscana

Idratazione, comfort e luminosità sono compromessi in questa stagione fredda e Biofficina Toscana, in modo mirato, risponde alle esigenze stagionali della pelle, trasformando la natura del territorio toscano in formulazioni bio. Qualche esempio?

Maschera Notte Beauty Sleep con vinacce e mirtillo bio toscano

Cremosa e avvolgente, la Maschera Notte Beauty Sleep è un trattamento restitutivo intensivo studiato per agire durante il sonno, quando i meccanismi cutanei di riparazione sono più attivi. La formula è arricchita con Lipovim®, un esclusivo complesso liposomiale a base di vinacce e mirtillo bio toscani, noto per le sue proprietà antiossidanti e protettive che lavora in sinergia con oli e burri vegetali nutrienti per sostenere i naturali processi di rinnovamento cutaneo. Al risveglio, la pelle appare rigenerata, più morbida, elastica e visibilmente rimpolpata.

Modo d’uso: applicare sul viso e lasciare in posa tutta la notte per un autentico trattamento di bellezza notturno.

Scrub Labbra Levigante & Crema Labbra Riparatrice con olio di vinaccioli bio toscano

Freddo e disidratazione colpiscono in modo particolare le labbra, rendendo indispensabile un rituale mirato che unisca esfoliazione e trattamento. Biofficina Toscana propone una combo sinergica studiata per restituire comfort, morbidezza e volume.

Lo Scrub Labbra Levigante, formulato con olio di vinaccioli bio toscano, miele, oli e burri vegetali, associa microgranuli di derivazione naturale per un’esfoliazione delicata ma efficace. Elimina le pellicine senza aggredire, lasciando le labbra morbide e levigate. L’aroma dolce e zuccherino trasforma il gesto in un vero momento di piacere sensoriale.

Perfetto complemento dello scrub, la Crema Labbra Riparatrice, a base di olio di vinaccioli bio toscano, è un trattamento emulsivo che unisce una quota acquosa idratante a una fase nutriente protettiva, ideale per difendere le labbra dagli agenti atmosferici. La presenza di zuccheri e glicoli conferisce un delicato effetto tensore e volumizzante, per labbra non solo protette ma anche visibilmente rimpolpate. Versatile e funzionale, è anche un’ottima base per rossetto e lucidalabbra, svolgendo una efficace azione primer.