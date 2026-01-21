Resort & SPA

Tra le colline del Monferrato, il Relais Almaranto svela un’ospitalità di charme

Di Gabriella Frigerio

Nel cuore del Monferrato, tra colline patrimonio UNESCO, il Relais Almaranto celebra San Valentino 2026 con un’esperienza esclusiva dedicata alle coppie in cerca di romanticismo, eccellenza gastronomica e relax nella natura. Ospitato in un fienile settecentesco finemente restaurato, il Relais Almaranto propone un pacchetto di due notti che unisce ospitalità di charme, alta cucina e grandi vini del territorio. Un invito a rallentare, immergersi nell’atmosfera del Monferrato e vivere un San Valentino all’insegna dell’eleganza e dell’autenticità.

Il weekend prende il via venerdì 13 febbraio 2026 con un’esclusiva degustazione di vini guidata dal sommelier Sameh Tawadrous: quattro etichette regionali selezionate, abbinate a quattro piatti degustazione creati dallo chef, per poi concludere l’esperienza con il piatto preferito in versione completa e il relativo calice in abbinamento. Per la sera di sabato 14 febbraio è prevista una cena romantica presso il ristorante gourmet Adagio, fiore all’occhiello del Relais, guidato dal 2022 dallo chef Mario Maniscalco, classe 1993, siciliano di origine e piemontese d’adozione.

Il romanticismo si esprime nello stile Adagio – curato, raffinato e attento ai dettagli; in un’atmosfera intima, illuminata da candele e accompagnata dalle suggestive note di un’arpa dal vivo, gli ospiti vengono accolti da un welcome drink e da un amuse-bouche dello chef. A seguire, un percorso degustazione di quattro portate celebra la stagione e l’arte dello stare a tavola insieme, con consistenze eleganti e presentazioni raffinate. Il menu, disponibile in due percorsi distinti – Mare o Terra – valorizza materie prime di qualità, tecnica e armonia dei sapori, offrendo un’esperienza gastronomica pensata per gustare ogni portata con calma, accompagnati da un servizio attento e un’atmosfera rilassante.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it