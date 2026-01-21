Lávika presenta Sorbetto Lumìa, il gel che illumina la pelle

Lávika amplia la propria linea skincare con una nuova, luminosa interpretazione di un prodotto iconico: nasce Sorbetto Lumìa, il detergente in gel che rinnova l’esperienza di detersione quotidiana unendo performance, sensorialità e benessere.

Fresco e goloso come un vero sorbetto, Sorbetto Lumìa è ispirato alla fragranza del bestseller Lumìa e avvolge la pelle in luminose note di agrumi siciliani. La profumazione di arancia amara e limone trasforma il gesto quotidiano della detersione in un autentico rituale di evasione e relax per la mente.

La formula, completamente rinnovata, si basa su una base detergente di origine vegetale, ancora più delicata e altamente biodegradabile, nel pieno rispetto della pelle e dell’ambiente. La texture in gel naturale, arricchita da polisaccaridi di origine naturale, risulta setosa, avvolgente e piacevole al massaggio, garantendo una detersione efficace ma estremamente gentile. Ideale anche per la rimozione profonda del makeup, è adatta a detergere viso, occhi e labbra, rimuovendo anche il trucco waterproof senza bruciore.

La componente funzionale è stata ulteriormente potenziata: l’Aloe iperfermentata assicura un’idratazione profonda, l’Acido Ialuronico a medio peso molecolare contribuisce a migliorare l’elasticità cutanea, mentre la sinergia vitaminica di niacinamide (B3), pantenolo (B5) e vitamina B6, favorisce l’equilibrio e il benessere della barriera cutanea.

Il risultato è una detersione sofisticata, più completa e altamente sensoriale, pensata per chi desidera un trattamento quotidiano ad alte prestazioni, adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili, capace di coniugare efficacia, delicatezza e piacere sensoriale.

Sorbetto Lumìa è disponibile nel formato da 100 ml.