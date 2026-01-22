Il nuovo rituale SPLASH ME BABY di goovi per una detersione e idratazione completa

Goovi dà benvenuto al nuovo gesto quotidiano per coccolare la pelle e idratarla in profondità. Il suo nome è SPLASH ME BABY, la nuova routine viso idratante in 3 step pensata per regalare alla pelle un’idratazione intensa, immediata e duratura, fino a 100 ore.

Un rituale quotidiano che unisce texture sensoriali, formule clean e attivi di origine naturale per una pelle visibilmente più rimpolpata, luminosa e protetta. La linea si compone di Maschera Detergente, Tonico Mist e Crema Viso, tre prodotti complementari studiati per lavorare in sinergia e rispondere al bisogno di idratazione profonda della pelle, in ogni momento della giornata.

Al centro delle formule, un mix di attivi selezionati di ultima generazione per un’idratazione intensa e duratura: estratto di Rambutan da coltivazioni sostenibili, che rafforza la naturale capacità della pelle di trattenere l’acqua, e polisaccaride naturale da Cassia angustifolia, per una pelle più luminosa, nutrita e rigenerata.

Come primo step, la Maschera Detergente Idratante in gel che strucca e rimuove le impurità rispettando l’equilibrio cutaneo. La pelle risulta subito più morbida, pulita e rigenerata. Il consiglio in più: può essere lasciata in posa qualche minuto come maschera, per avere un boost di idratazione. La formula è composta dal 99,45% di ingredienti di origine naturale. La texture sensoriale rende la detersione un vero rituale quotidiano di pulizia, piacevole e cocoon.

La routine procede con il Tonico Mist dalla texture leggerissima e dall’azione idratante e rivitalizzante, ideale dopo la detersione o per un refresh di idratazione durante la giornata Dona immediata freschezza e comfort alla pelle, lasciandola lenita e rinfrescata.La formula contiene il 99,13% di ingredienti di origine naturale ed è ideale per rivitalizzare la pelle prima dei trattamenti successivi, migliorandone l’assorbimento.

La routine si completa con la Crema Viso Idratazione 100 H dalla texture gel bouncy, fresca e leggera, che non appesantisce e dona un’idratazione intensa e prolungata fino a 100 ore. Aiuta a mantenere e proteggere l’equilibrio della barriera cutanea, per una pelle dall’aspetto più rimpolpato, luminoso e uniforme. La formula contiene il 98% di ingredienti di origine naturale. Utilizzati insieme, i tre prodotti SPLASH ME BABY offrono un’idratazione completa e profonda, per una pelle nutrita, rigenerata e visibilmente più luminosa, giorno dopo giorno.