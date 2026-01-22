Fashion

L’orologio Première Red Ribbon firmato Chanel

Di Gabriella Frigerio

Cassa in oro giallo 18 carati, fondello in titanio, quadrante laccato rosso con finitura soleil, corona in oro giallo 18 carati con diamante naturale taglio brillante (~0,04 carati) che ne accentua ulteriormente la preziosità, cinturino in caucciù rosso effetto velluto e fibbia ad ardiglione in oro giallo 18 carati. Movimento al quarzo ad alta precisione. Funzioni: ore, minuti. Diamante naturale: 1 diamante naturale taglio brillante (~0,04 carati). Creato nel 1987, il Première ha inaugurato una vera e propria lezione di stile, aprendo la prima pagina della storia dell’orologeria CHANEL.

La sua architettura audace – una cassa ottagonale rivestita da un quadrante monocromo senza indici né lancetta dei secondi – e la sua firma immediatamente riconoscibile gli hanno permesso di rompere con tutti i codici dell’orologeria tradizionale. Nel 2026, questa creazione iconica si veste di rosso. Questa tonalità sgargiante e vibrante, metafora di passione e audacia, era uno dei colori preferiti di Gabrielle Chanel.

Il rosso è vita. Da sempre onnipresente nelle creazioni della Maison, questo colore è declinato in una tonalità intensa. Il bracciale di questo orologio regala un tocco vellutato che accarezza elegantemente il polso. Un quadrante ottagonale la cui forma evoca il tappo del profumo N°5 e la disposizione di Place Vendôme. Un colore essenziale nell’universo di Gabrielle Chanel… il rosso. Un rosso che dà il tono a questa Première distintiva.

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it