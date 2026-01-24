Guerlain presenta il nuovo Rendez-vous d’eccezione Rouge Bonheur by Atelier Truscelli

All’alba del Capodanno cinese, Guerlain svela la terza limited edition numerata del nuovo Rendez-vous d’eccezione, che celebra questa festa millenaria. Infatti, un nuovo anno cinese sotto il segno del Cavallo di Fuoco e Guerlain svela per l’occasione una meravigliosa opera volta a celebrare questa festa millenaria.

La leggendaria Bee Bottle, vestita di rosso per l’occasione, è decorata con una maestosa testa di cavallo realizzata da Atelier Truscelli. L’elegante simbolo del cavallo, che rappresenta libertà e potere, è placcato in oro 24 carati ed è ornato da scintillanti cristalli Swarovski: 78 rotondi fissati a cascata lungo la criniera e uno dal taglio a mandorla per raffigurare l’occhio.

L’eleganza dei materiali, la perfezione della lavorazione, il rosso incandescente e la silhouette dalla forma essenziale del flacone mettono in luce la maestria e la preziosità dell’iconica Bee Bottle. All’interno di questo eccezionale Millésime 2026 è racchiusa un’esclusiva Eau de Parfum Rouge Bonheur.

La fragranza risveglia i sensi con note di testa speziate di pepe e zenzero, rivelando poi un cuore floreale sensuale di rosa e magnolia. Infine, a chiudere la composizione, le profonde e ammalianti note di fondo di cedro e muschio bianco.