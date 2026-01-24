TAVANTI presenta la nuova collezione BRIO a VicenzaOro Gennaio 2026

TAVANTI, brand italiano di gioielleria fondato da Domenico Tavanti, apre il 2026 con una novità luminosa e vibrante: BRIO, la nuova collezione presentata in esclusiva a VicenzaOro, dal 16 al 20 gennaio presso lo Stand 880 nel padiglione 7.

Brio nasce da un’ispirazione precisa: quella di trasformare il gioiello in un gesto quotidiano, leggero e pieno di energia. Un’eleganza naturale, spontanea, che si manifesta attraverso forme morbide – cerchi e cuori – e un sapiente uso del colore, caratteristico del marchio Tavanti. Le pietre naturali come madreperla, malachite, onice, lapislazzuli, turchese e kogolong incontrano l’oro 18 carati, dando vita a una palette raffinata che alterna toni caldi e freddi in un gioco visivo elegante e mai eccessivo.

Pensata per accompagnare ogni momento della giornata, Brio è una collezione che sorprende con discrezione. Le versioni impreziosite da pavé di diamanti, disponibili in oro giallo e oro bianco, aggiungono una luce senza tempo, mantenendo intatta la leggerezza che caratterizza l’intera linea.

Brio rappresenta un nuovo capitolo nel percorso estetico di Tavanti: un gioiello che racconta l’identità di chi lo indossa con libertà e autenticità. Il design contemporaneo si fonde con l’eccellenza della tradizione orafa italiana, in un equilibrio armonico tra modernità e classicismo.

Accanto a Brio, saranno presenti in fiera anche le collezioni simbolo del brand – come Giove e Giove Stars – in un allestimento che celebra la forza del colore, la purezza delle forme e la luminosità dei materiali.