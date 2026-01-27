Meno rughe e macchie scure in sette giorni con Intensive Wrinkle Spot Treatment A+ di Shiseido

Il più efficace trattamento al retinolo della linea Vital Perfection di Shiseido si chiama Intensive Wrinkle Spot Treatment A+. La sua formula avanzata racchiude oltre 30 anni di ricerca sul retinolo per offrire il trattamento Vital Perfection più rapido ed efficace mai realizzato: i test clinici dimostrano che migliora le rughe profonde e attenua le macchie scure in una sola settimana.

I movimenti ripetuti del viso causano uno stress meccanico sulla pelle che viene assorbito dal derma superiore, il cuscinetto naturale che contribuisce a difenderla dalla formazione delle rughe. Con il passare del tempo, il derma superiore inizia a perdere elasticità a causa della diminuzione del collagene, in particolare del raro collagene V, che è caratteristico solo di questo strato cutaneo. Insieme ai tipi I e III, il collagene V contribuisce alla formazione di fibre sottili che conferiscono al derma superiore la sua struttura elastica e protettiva. Grazie a questa scoperta innovativa, Shiseido ha creato un trattamento mirato a base di retinolo per rafforzare la resilienza della pelle e combattere i segni visibili dell’età.

Intensive Wrinkle Spot TreatmentA+ combina uno degl iingredienti anti-età Shiseido più efficaci, Pure Retinol, con Safflower RED, l’ingrediente distintivo brevettato di Vital Perfection, per dare vita a Pure Retinol Advanced più efficace del solo retinolo.

In particolare, questa combinazione esclusiva si è rivelata in grado di amplificare la produzione delle proteine chiave per rassodare la pelle, migliorandone l’elasticità e la naturale capacità di prevenire la formazione delle rughe.

Adatto alle pelli 30+, può essere applicato su viso e collo come ultimo step della routine skincare serale e al mattino sotto la crema da giorno con SPF.

Intensive Wrinkle Spot Treatment A+ completa la linea anti-età Shiseido Vital Perfection: con la sua combinazione di scienza avanzata del retinolo e risultati comprovati, offre una risposta moderna alle criticità più profonde, riaffermando la leadership del brand sia nella tecnologia skincare che nell’innovazione del retinolo.

La global ambassador Anne Hathaway è la testimonial della campagna Vital Perfection Intensive Wrinkle Spot Treatment A+. La sua convinzione secondo cui l’invecchiamento debba essere affrontato con forza e sicurezza incarna la filosofia del brand: il potenziale non ha età.