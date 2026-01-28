Celebrare l’amore in tutte le sue forme con i sugggerimenti di Maisons du Monde

Poiché ogni legame conta e ogni storia merita di essere onorata, Maisons du Monde propone una selezione di regali pensata per tutti i desideri e tutte le tasche. Piccole attenzioni o pezzi preferiti, questa selezione di regali pensata per tutti i desideri e tutte le tasche. Piccole attenzioni o pezzi preferiti, queste creazioni invitano a rendere felice ogni persona cara: partner, amico, o persino il proprio compagno a quattro zampe.

Inoltre, Maisons du Monde, brand francese home & decor, è il punto di riferimento in Europa per una casa ricca di ispirazione, accessibile e sostenibile. Il brand propone un modello omnicanale unico e di successo dedicato a un universo casa che abbraccia diversi stili e che trova ispirazione nel viaggio e nelle maestrie artigiane del mondo. Orientato a uno sviluppo sempre più sostenibile e responsabile, Maisons du Monde sostiene numerose cause ambientali e sociali. Un impegno coerente e consolidato nel 2023 con il lancio di Second Chance, una selezione di prodotti d’occasione.