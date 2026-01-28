Transvital Perfecting Collagen Mask regala una nuova pelle

Con l’inverno la pelle cambia: si assottiglia, perde tono, si disidrata più facilmente. È in questo momento in cui la skincare deve evolvere. Perfecting Collagen Mask di Transvital non nasce come semplice maschera, ma come azione intensiva mirata, studiata per sostenere la pelle quando le aggressioni climatiche ne mettono alla prova compattezza e vitalità. Un rituale professionale da inserire nella beauty routine stagionale per rinforzare, rimpolpare e ridensificare visibilmente l’epidermide.

Frutto dell’expertise cosmetica Transvital, Perfecting Collagen Mask appartiene alla linea Transvital Perfecting, specializzata in trattamenti anti-età ad alte prestazioni. La sua formula scientificamente avanzata, arricchita da attivi di origine vegetale e minerale in elevate concentrazioni, offre risultati visibili e duraturi, ideali nei momenti in cui la pelle necessita di un’azione rinforzante e rigenerante.

La maschera è una biomatrice vellutata composta da un sofisticato network di fibre di collagene che riproduce la struttura cutanea. Una vera e propria “seconda pelle” che agisce come lifting biologico, favorendo un’azione rivitalizzante, energizzante e rassodante. Il sistema di rilascio progressivo contribuisce ad attenuare rughe e micro-segni, migliorando l’idratazione e sostenendo le fibre di collagene ed elastina, messe a dura prova durante i mesi invernali.

Elemento chiave della formula è il Transvital Proactive Complex, un complesso esclusivo che, una volta attivato, favorisce il rilascio ottimale del collagene, aiutando a riequilibrare il bilancio idrico cutaneo e a migliorare visibilmente struttura e compattezza della pelle. Il risultato è un incarnato più disteso, rimpolpato e luminoso, anche nei periodi di maggiore stress climatico.

Il cofanetto racchiude un’esperienza di trattamento completa e sensoriale: 5 maschere al collagene monouso, 5 attivatori Proactive Complex da 30 ml e l’iconica ciotolina in vetro ceramica Transvital, simbolo del lusso e della cura riservata agli ingredienti altamente selezionati. Un totale di 5 trattamenti intensivi, perfetti come ciclo urto invernale.

Modalità d’utilizzo

Dopo la detersione e la tonificazione, estrarre la maschera dalla busta e ripiegarla fino a farla entrare nella ciotola. Versare l’attivatore Proactive Complex e premere delicatamente fino a completa imbibizione. Applicare sul viso e lasciare in posa 20–30 minuti.

Ideale come trattamento intensivo settimanale per 5 settimane durante l’inverno, oppure come mantenimento due volte al mese. Perfetta anche come trattamento “salva-pelle” ogni volta che il viso appare segnato, arrossato o disidratato.