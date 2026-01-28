MCZ presenta Feel, la stufa a pellet canalizzata

La stufa Feel di MCZ, si distingue per la sua profondità contenuta e la possibilità di essere installata a ridosso della parete. Grazie alla flessibilità dell’uscita dei fumi, che può essere posizionata superiormente o posteriormente, Feel si adatta facilmente alle varie esigenze progettuali, garantendo un’efficace distribuzione del calore in più ambienti anche non comunicanti. È dotata dell’innovativa tecnologia di combustione Core che garantisce performance inedite sul mercato in termini di sostenibilità ambientale, di praticità e di estetica.

Il design brevettato del focolare Core risulta particolarmente bello anche da spento. Questa tecnologia permette una combustione più pulita e sostenibile rispetto alle normali stufe, con un abbattimento del 40% delle emissioni rispetto ai limiti europei più severi (5 Stelle aria Pulita) e del 55% rispetto ai limiti europei di Eco-design. Grazie all’ottimizzazione della combustione, inoltre, la pulizia del focolare diventa un’operazione rapida e semplice, il vetro rimane pulito molto più a lungo, mentre la fiamma risulta spettacolare, paragonabile al fuoco di legna.

Inoltre, grazie alla tecnologia Maestro+, è possibile gestire la stufa direttamente da smartphone, tramite un’app dedicata che ne permette il controllo anche a distanza, o dal telecomando free-standing (optional) con termostato ambiente e sensore umidità. Di serie è anche disponibile un pannello di controllo digitale a scomparsa, montato sul top. Il braciere autopulente riduce drasticamente la necessità di pulizia della stufa richiedendo uno svuotamento cenere meno frequente, anche ad intervalli settimanali.

Feel è dotata di tre ventilatori regolabili in modo indipendente: la ventilazione ambiente più due canalizzazioni posteriori, grazie alle quali la stufa può riscaldare più ambienti, anche non comunicanti.

Feel è disponibile in una varietà di finiture, tra cui il nuovo rivestimento Materia nei colori Corten, Piombo e Tortora, oltre al metallo Black. Per coloro che desiderano un tocco di personalità, è disponibile anche la versione Custom, che consente di personalizzare completamente il frontale della stufa con un rivestimento in gres a proprio piacimento (spessore max 3,5 mm). Il top è realizzato in alluminio verniciato nero.