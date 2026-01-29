Fuga d’amore tra le Dolomiti negli chalet privati di Eirl Dolomites Retreat Sappada

Con San Valentino alle porte, Eirl Dolomites Retreat Sappada, il glamping alpino incastonato tra le Alpi Carniche e le Dolomiti Pesarine diventa il luogo perfetto per una fuga romantica.

Gli chalet immersi nella natura, garantiscono privacy totale e un’atmosfera calda e avvolgente. Al loro interno vasca idromassaggio, caminetto e una grande vetrata che affaccia sui boschi innevati, una cornice perfetta per un weekend d’amore.

Per chi cerca un rifugio ancora più romantico, quest’anno è stato inaugurato lo Chalet con Private Spa inclusa, dotato anch’esso di vasca idromassaggio, sauna ad uso esclusivo e una grande doccia, uno spazio ideale per le coppie che desiderano prendersi una pausa dalla frenesia quotidiana e rigenerarsi in un ambiente unico.

La giornata può iniziare con la colazione servita direttamente nello chalet, per poi proseguire con una romantica passeggiata tra i boschi oppure una ciaspolata. La sera si accende la magia con una cena a lume di candela, l’Alp Stube accoglie i suoi ospiti tra luci soffuse e musica jazz.

Ogni giovedì è possibile prenotare una serata speciale: una fiaccolata notturna nel bosco di Eirl che termina con vin brulè intorno al falò, seguita da una cena con fonduta da condividere. Per chi preferisce sfruttare al massimo la riservatezza del retreat, è possibile utilizzare la cucina all’interno dello chalet, oppure scegliere i piatti preferiti dal menù dell’Alp Stube per una cena da asporto nel pieno comfort.

Tra benessere privato, paesaggi innevati e ritmi lenti, Eirl Dolomites Retreat Sappada si conferma anche a San Valentino una destinazione ideale per celebrare l’amore in un contesto esclusivo, autentico e profondamente alpino.