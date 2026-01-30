È amore a prima vista con 3 vere e proprie icone firmate Clarins

Lip Comfort Oil, Lip Oil Balm e Hand and Nail Treatment Cream by Clarins si vestono di rosa per celebrare il mese dedicato all’amore. Un tris da far battere il cuore: un vivace design rosa, romantici motivi “LOVE” che catturano lo sguardo e brillanti tocchi dorati. Il pack esterno è impreziosito da un nastro rosa che sigilla la passione con un tocco di eleganza.

Lip Comfort Oil: questo must-have per la cura delle labbra brilla in una nuova shade, un rosa naturale e luminoso le avvolge delicatamente, rendendole lucidissime, rimpolpate, da “da mordere”. L’inconfondibile texture punta tutto su un fascino sensuale, con un finish leggero, specchiato, confortevole e non appiccicoso.

Lip Oil Balm: nuova tonalità rosa romantica e irresistibile anche per questo balsamo che punta tutto sulla lucentezza e sulla morbidezza estrema. A metà strada tra make-up e skincare, la texture scivola sulle labbra e si fonde con la pelle, assicurando una tinta naturale e un finish luminosissimo, effetto “baby lips”.

Hand and Nail Treatment Cream: questo balsamo per le mani e per le unghie si veste di rosa con un pack in edizione limitata! Ideale per la stagione più fredda, protegge la pelle dagli agenti esterni dannosi e riduce i segni dell’invecchiamento.