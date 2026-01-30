Design

A Casa Iolascon di Napoli, la nuova cucina Ak Project by Arrital

Di Carolina Sonza

Nel cuore del quartiere San Lorenzo, una delle zone più autentiche e stratificate di Napoli, nasce Casa Iolascon, un progetto residenziale di 150 m² firmato dallo studio Labia Design per Achille e Giovanni Iolascon. Un intervento che abbraccia la storia dell’edificio che lo ospita e, allo stesso tempo, introduce un linguaggio attuale, misurato e raffinato, capace di dialogare con la vitalità urbana circostante.

Tra i partner che contribuiscono a definire l’identità estetica e funzionale della casa – Cassina, Flos, Poliform e Rimadesio – un ruolo centrale è affidato ad Arrital, con l’inserimento della cucina Ak Project, caratterizzata da un equilibrio armonico tra matericità e cromie.

© Carlo Oriente 2025

Per Casa Iolascon, la scelta progettuale si concentra sul modello Ak Project, soluzione emblematica della filosofia Arrital, capace di unire modularitàrigore formale e versatilità compositiva. L’isola si affaccia sul living, con la parte lineare che si scorge invece all’interno degli archi, separando in modo funzionale le due aree: l’una dedicata alla cottura, e l’altra dedicata al contenimento e al lavaggio, intervallando al rovere naturale dei pensili il legno laccato.

La cucina si presenta con:

  • Bordo dritto e profili neri.
  • Finitura laccato Sand Mandorla nella zona di lavoro lineare, una tonalità morbida e sofisticata, perfetta per esaltare la luminosità naturale della dimora.
  • Il Rovere Naturale Spazzolato nei frontali dell’isola, scelto per conferire calore, profondità materica e continuità con i portali architettonici che scandiscono l’intero appartamento.
© Carlo Oriente 2025

L’isola centrale diventa protagonista non solo per la sua funzione, ma per il dialogo con lo spazio: accanto ad essa si sviluppa una scala contenitiva rivestita in un peculiare tono di verde mare, lo stesso scelto per il soffitto del living. L’effetto è scenografico, poetico e connesso, richiamando la luce che entra dalle ampie vetrate affacciate sulla terrazza del Museo Madre, dove si intravede la celebre scultura del cavallo di Mimmo Paladino.

© Carlo Oriente 2025

In Casa IolasconAk Project non solo arreda, interpreta. Nasce dalla memoria (gli oggetti familiari custoditi con discrezione), dal contesto (la luce e le viste del Museo Madre), dal carattere dei proprietari (raffinato, essenziale, colto) e lo fa con un linguaggio coerente, elegante e senza tempo. È questo che rende Ak_Project la scelta ideale: un sistema modulare che unisce tecnica ed emozione, funzionalità e racconto, presente e memoria.

Carolina Sonza
Carolina Sonza