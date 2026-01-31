Al NaturHotel Lusnerhof di Luson (BZ) nuovi trattamenti benessere

Incastonato nella splendida cornice dei boschi e dei pascoli della Valle di Luson, il NaturHotel Lüsnerhof è una gemma di ospitalità che pulsa al ritmo della natura: la sua struttura in legno e pietra è infatti energeticamente sostenibile e realizzata secondo i principi della bio-architettura. Accoglie in 63 camere intagliate nel legno di cirmolo e larice, e vanta un innovativo percorso Naturellness che ristabilisce il benessere psicofisico attraverso una varietà di mondi acquatici, undici saune tematizzate e stazioni Kneipp presso il ruscello di montagna che sgorga di fianco all’hotel, oltre a un laghetto alpino balneabile, fitodepurato dalle piante acquatiche.

Differenti discipline olistiche, tra cui lo yoga Hatha, Vinyasa e Yin, ma anche il qi-gong e la ginnastica per la schiena si svolgono nella Yoga SHALA, la sala panoramica all’ultimo piano dell’hotel. Completano le sessioni dedicate alla cura della propria spiritualità i bagni sonori nella grotta salina, gli esercizi di respirazione e la meditazione di gruppo o personalizzata.

Il bagno di ghiaccio è una pratica che viene da molto lontano nel tempo: le sue radici affondano tra le popolazioni vichinghe e risalgono a più di mille anni fa. Oggi si può praticare come esperienza guidata nella vasca in pietra naturale al NaturHotel Lüsnerhof di Luson, a dodici km da Bressanone.

“Il bagno di ghiaccio è uno strumento potente per la scoperta di sé,” spiega l’esperto Rens Haen, che ha progettato il rituale. “Non si tratta solo di esposizione al freddo, ma di consapevolezza, forza interiore e respirazione cosciente.” Il freddo è un maestro: insegna a reagire consapevolmente allo stress invece di reagire automaticamente. Chi pratica questa esperienza sviluppa resilienza, calma e forza interiore. Combinato con meditazione ed esercizi di respirazione, il bagno di ghiaccio diventa ancora più trasformativo. Il respiro consapevole aiuta a mantenere la calma, a concentrarsi e a rafforzare la connessione tra corpo e mente. “Si impara a fidarsi, a lasciarsi andare e a vivere l’esperienza in piena consapevolezza,” spiega Rens.

Al Lüsnerhof, mountain retreat in Val di Luson, gli ospiti sono accompagnati passo dopo passo da esperti qualificati. La sessione inizia con meditazione e respirazione guidata per prepararsi all’immersione nel freddo, seguita dall’immersione nella vasca di pietra naturale – sempre sotto supervisione sicura.

La combinazione di bagno di ghiaccio e meditazione crea un’esperienza di benessere completa:

Chiarezza mentale e concentrazione – L’acqua fredda conduce al presente; la meditazione approfondisce la consapevolezza.

Regolazione dello stress e allenamento del sistema nervoso – L’alternanza tra freddo e calma rafforza resilienza ed equilibrio emotivo.

Consapevolezza del respiro e del corpo – Il respiro stabilizza il battito, calma la mente e aumenta la percezione corporea.

Sistema immunitario e circolazione – Il freddo rinforza le difese; la meditazione ristabilisce equilibrio.

Disciplina e forza interiore – Ogni sessione sviluppa pazienza, concentrazione e fiducia in sé stessi.

Il bagno di ghiaccio è adatto ad adulti sani. Si consiglia cautela per chi ha pressione alta, problemi cardiaci, epilessia, gravidanza o condizioni mediche preesistenti serie.