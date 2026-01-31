Un gesto d’amore che nasce dalla scienza di Filorga

Per San Valentino, Filorga celebra la bellezza della pelle con un trattamento d’eccellenza dedicato alla skin quality, per una pelle visibilmente più sana, luminosa e levigata. Il suo nome è NCEF-REVITALIZE Serum. Questo siero racchiude l’expertise Filorga ispirata alla mesoterapia in un siero ad alte prestazioni, studiato per migliorare visibilmente la qualità della pelle: più uniforme, compatta e radiosa. Al cuore della formula, l’esclusivo complesso NCEF (New Cellular Encapsulated Factor), veicolato attraverso un metodo di incapsulamento di ultima generazione, agisce sui processi biologici fondamentali della rivitalizzazione cellulare, potenziando luminosità, levigatezza e compattezza cutanea.

Nell’iconico complesso, una selezione meticolosa di 10 attivi altamente performanti – antiossidanti, coenzimi, vitamine, amminoacidi e minerali – ispirati alla mesoterapia e alle iniezioni rivitalizzanti, concentrati al 10% per un’azione globale sulla qualità della pelle. La formula è ulteriormente arricchita dall’Estratto di fermento marino rassodante per un boost di elasticità e tono cutaneo e dall’Acido ialuronico ad alto peso molecolare per favorire idratazione e protezione.