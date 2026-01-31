Beauty

Un gesto d’amore che nasce dalla scienza di Filorga

Di Gabriella Frigerio

Per San Valentino, Filorga celebra la bellezza della pelle con un trattamento d’eccellenza dedicato alla skin quality, per una pelle visibilmente più sana, luminosa e levigata. Il suo nome è NCEF-REVITALIZE Serum. Questo siero racchiude l’expertise Filorga ispirata alla mesoterapia in un siero ad alte prestazioni, studiato per migliorare visibilmente la qualità della pelle: più uniforme, compatta e radiosa. Al cuore della formula, l’esclusivo complesso NCEF (New Cellular Encapsulated Factor), veicolato attraverso un metodo di incapsulamento di ultima generazione, agisce sui processi biologici fondamentali della rivitalizzazione cellulare, potenziando luminosità, levigatezza e compattezza cutanea.

Nell’iconico complesso, una selezione meticolosa di 10 attivi altamente performanti – antiossidanti, coenzimi, vitamine, amminoacidi e minerali – ispirati alla mesoterapia e alle iniezioni rivitalizzanti, concentrati al 10% per un’azione globale sulla qualità della pelle. La formula è ulteriormente arricchita dall’Estratto di fermento marino rassodante per un boost di elasticità e tono cutaneo e dall’Acido ialuronico ad alto peso molecolare per favorire idratazione e protezione.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it

-

Preferenze privacy

Chi Siamo

Contatti

Copyright © Lifestar, 2022