San Valentino a Corte SPA, dove il benessere è protagonista

Le coppie di innamorati che decidono di regalarsi momenti unici a Corte SPA di Corte delle Dolomiti a Borca di Cadore, potranno ammirare, attraverso le grandi vetrate, il meraviglioso panorama sulle montagne e sull’imponente “cadregòn del Padreterno” – “grande sedia del …”, che si staglia, maestoso, nel cielo blu del giorno e rosso del tramonto.

Dopo una giornata trascorsa a Cortina d’Ampezzo in occasione dei prossimi Giochi Olimpici Invernali, o una ciaspolata intensa nei boschi innevati di Borca di Cadore o, ancora, dopo tranquille discese sugli sci nel vicino comprensorio di San Vito di Cadore, Corte SPA, distribuita su 2 piani, accoglie le coppie in un’atmosfera intima e accogliente, grazie anche alla sua posizione tranquilla e raccolta, circondata da alberi che offrono una sensazione di isolamento sereno e di profonda connessione con la natura.

Gli ambienti di Corte SPA, dove il legno e la luce naturale dominano, sono moderni, ma caldi. Qui il tempo per due è completamente dedicato al benessere e al relax: nella grande piscina riscaldata a circa 32°, dove si trovano diverse nicchie con getti di idromassaggio; nelle 2 saune, una panoramica, più intensa, dove si tengono diverse sessioni di rituali Aufguss e l’altra bio al primo piano, più tenue; nel bagno turco, con il caldo vapore avvolgente e profumato dalle essenze; nelle aree relax, con infusi, tisane, acqua fresca (anche frizzante) a disposizione; nelle 5 confortevoli cabine, dove le mani esperte di professionisti applicano sul corpo prodotti naturali per massaggi – anche personalizzati e per coppie – e per trattamenti estetici. A Corte SPA ogni gesto, ogni profumo, ogni dettaglio è studiato per favorire il relax e la complicità e per abbandonarsi del tutto, lasciando fuori il mondo.