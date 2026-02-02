Levigare e idratare la pelle con Water Bank Aqua Facial Serum di Laneige

Nella skincare coreana ogni gesto è pensato per rivelare la naturale bellezza della pelle: liscia, uniforme, rimpolpata e così luminosa da riflettere la luce come vetro. È da questa filosofia, diventata famosa nel mondo come glass skin, che nasce il nuovo Water Bank Aqua Facial Serum di LANEIGE, una formula innovativa che porta nella routine quotidiana l’expertise della K-beauty e la trasforma in un rituale immediato, sensoriale e altamente performante.

La glass skin è il risultato di una pelle retexturizzata, ben idratata e luminosa, per questo LANEIGE ha creato un siero che unisce due azioni fondamentali: levigare e idratare in profondità, per ottenere una luminosità cristallina che dura tutto il giorno.

Al cuore della formula c’è l’esclusivo Aqua Glass Booster, un complesso ad alta efficacia che lavora su più fronti. Da un lato troviamo un Acid Complex al 7.7% composto da PHA, AHA e BHA, una combinazione studiata per retexturizzare delicatamente la pelle, migliorando il turnover cellulare e rendendola subito più morbida, uniforme e radiosa. Dall’altro, l’azione idratante e rimpolpante dell’Hydro Infusion Shot, una miscela ispirata all’expertise coreana che racchiude Cross-linked Hyaluronic Acid, PGA, PDRN e Hyaluronic Ceramide, ingredienti che rafforzano la barriera cutanea e infondono idratazione intensa, donando alla pelle un aspetto più compatto e luminoso.

La texture leggera lo rende ideale per l’uso quotidiano, mattina e sera, con un’applicazione semplice e sensoriale: merito dell’innovativo Exact-Dosage Dropper, il contagocce con bottone in gomma che rilascia la formula goccia dopo goccia, per una dose precisa e controllata ispirata ai gesti professionali della skincare. I risultati parlano da soli: secondo i dati clinici, il 93% delle utenti percepisce un effetto glass skin immediato, e dopo quattro settimane la pelle appare visibilmente più liscia, rimpolpata e radiosa. E per chi desidera un boost ulteriore, l’accoppiata con la Water Bank Blue Hyaluronic Cream Moisturizer raddoppia l’effetto glass skin, come dimostrato dall’aumento del Glass Skin Index del doppio rispetto alla crema da sola.

Il nuovo Water Bank Aqua Facial Serum è stato pensato per portare nella quotidianità l’eccellenza della skincare coreana, offrendo un trattamento potente ma gentile. Una formula che retexturizza, idrata e illumina, racchiusa in un pack funzionale e raffinato che rende ogni applicazione un gesto di cura e precisione.