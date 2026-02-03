SCIC Italia presenta la cucina Canossa Outdoor

SCIC Italia presenta, tra innovazione e artigianalità, Canossa Outdoor, la cucina modulare per l’esterno firmata Ballabeni&Catellani Studio. Fondata nel 1948 a Parma, SCIC – Super Cucine Italiane Componibili è sinonimo di artigianalità e avanguardia, mantenendo l’intera produzione in Italia.

Attraverso una continua ricerca su materiali e tecnologie, l’azienda realizza cucine che coniugano funzionalità, sostenibilità ed eccellenza estetica. Per gli spazi outdoor, SCIC presenta Canossa Outdoor, una cucina modulare e multifunzionale che reinterpreta le classiche cucine da esterno attraverso un’estetica contemporanea.

Il design, firmato Ballabeni&Catellani Studio, impone un rigore compositivo che enfatizza la purezza delle forme, mentre dettagli in metallo, ottone diventano protagonisti, esaltando l’artigianalità del progetto.

Un elemento distintivo di Canossa Outdoor è l’uso di cinque pezzi in fusione con finitura ottone, progettati esclusivamente per questo modello. Insieme agli elementi in metallo pieno, permettono un assemblaggio e una regolazione autonoma della struttura, che viene poi completata con moduli in legno per garantire solidità e personalizzazione.