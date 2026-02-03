Audrer presenta Glow Stick, il nuovo mini all-over per il viso, labbra e corpo

Dopo un anno di successi e prodotti diventati rapidamente must-have, Audrer inaugura il nuovo anno ampliando la sua gamma viso con Glow Stick, il nuovo mini all-over highlighting stick pensato per illuminare viso, labbra e corpo con un solo gesto. Dopo il lancio di Cheeky Cheeks e Face Define, Glow Stick rappresenta un ulteriore capitolo di una linea viso dove skincare e make-up convivono in un’unica formula essenziale e intuitiva.

Glow Stick è un multi-purpose cushiony balm progettato per entrare facilmente nella routine quotidiana. La texture balmy-cream, morbida e fondente, si fonde istantaneamente con la pelle rilasciando una luminosità naturale, effetto wet-like, con un finish sheer, trasparente e modulabile. Il risultato è una luminosità tridimensionale che valorizza ogni incarnato.

Al centro della formula, un Gloss-Enhancing Polymer, ingrediente tecnologico che amplifica l’effetto glossy senza appesantire né risultare appiccicoso, migliorando al tempo stesso adesione e tenuta sulla pelle. Una miscela di Structuring Waxes costruisce una texture confortevole e stabile, garantendo scorrevolezza e un’applicazione fluida. Le perle multi-riflettenti light-catching, senza glitter, catturano la luce da ogni angolazione donando alla pelle un aspetto dewy, effetto glass skin.

Il formato mini e stick rende Glow Stick pratico, preciso e ideale anche per ritocchi on-the-go. Può essere applicato con le dita, con un pennello o direttamente dallo stick e stratificato fino a ottenere l’intensità desiderata.

Glow Stick è disponibile in 2 shade universali, studiate per adattarsi a ogni incarnato ed esaltare la naturale luminosità della pelle: Sugar 01 – iridescent e Brown Sugar 02 – bronze.