Vacheron Constantin presenta la linea Overseas 35 mm Alta Gioielleria

Vacheron Constantin inaugura un nuovo capitolo della linea Overseas 35 mm a carica automatica, presentando per la prima volta due versioni di Alta Gioielleria in oro bianco e in oro rosa, animate dal movimento di Manifattura calibro 1088/1. Lanciato nel 2023, l’Overseas 35 mm nasce come un segnatempo trasversale, pensato per adattarsi a ogni polso e a ogni occasione. Le sue linee più snelle assicurano un comfort impeccabile, preservando al contempo i codici estetici e la piena funzionalità che caratterizzano i modelli Overseas più grandi.

Vacheron Constantin coltiva da sempre l’eccellenza nell’arte dell’incastonatura, disciplina che affianca agli altri Métiers d’Art della Maison. Un tempo, gli orologi non erano destinati solo al taschino, ma venivano indossati anche come gioielli e accessori di moda. Il nuovo Overseas automatico 35 mm Alta Gioielleria è impreziosito da un totale di 1.430 diamanti (12,58 carati circa) in due tipi di tagli: brillante e baguette.

Il motivo a croce di Malta sulla lunetta, segno distintivo della collezione Overseas e ispirato all’emblema di Vacheron Constantin, è messo in risalto dalla luce di 60 diamanti taglio baguette (2,28 carati circa) con incastonatura invisibile.

La bellezza armoniosa delle pietre taglio baguette con incastonatura invisibile si contrappone alla brillantezza sfaccettata dei diamanti taglio brillante che decorano il quadrante e il bracciale in oro. Il quadrante, elegante e funzionale, mostra solo le indicazioni essenziali di ora e data, amplificando così l’impatto visivo dello sfondo con incastonatura a neve, composto da 314 diamanti taglio brillante (1,65 carati circa).

L’incastonatura a neve è un’altra tecnica estremamente complessa, un equilibrio tra arte e precisione: l’incastonatore riveste l’intera superficie in oro del quadrante con diamanti di diametro diverso, disposti in un ordine solo in apparenza casuale. In realtà, ogni pietra è posizionata con cura assoluta affinché tra le gemme rimanga la minima traccia possibile di metallo, permettendo alla superficie di rifrangere e riflettere la luce in modo uniforme e creando un effetto luminoso paragonabile alla neve sotto il sole. Su questo sfondo scintillante spiccano gli indici, 12 diamanti taglio baguette. Anche le anse e il bracciale in oro presentano un’incastonatura a neve, con un totale di 884 diamanti taglio brillante (6,95 carati circa). Ogni maglia del bracciale è lavorata separatamente prima dell’assemblaggio finale.

Introdotta nella collezione Overseas nel 2023, la cassa da 35 mm è stata pensata non solo per rispecchiare il gusto estetico contemporaneo ma anche per adattarsi a ogni stile e a ogni polso, garantendo un comfort impeccabile. La versatilità è ulteriormente valorizzata dall’intercambiabilità del bracciale in oro con diamanti incastonati e dei due cinturini inclusi: uno in caucciù bianco e uno in pelle di alligatore lucida.

Il modello in oro bianco è proposto con un cinturino in pelle di alligatore in un brillante blu, mentre la versione in oro rosa è abbinata a un cinturino in pelle di alligatore in una luminosa tonalità fucsia, vivaci note di colore che arricchiscono la palette monocroma dell’orologio. Entrambi sono completati da una fibbia in oro bianco o oro rosa con 62 diamanti taglio brillante (0,33 carati circa), anch’essa facilmente intercambiabile. Come per tutti i modelli Overseas, la sostituzione di bracciale, cinturini e fibbia avviene senza l’ausilio di strumenti. Riprendendo il motivo a forma di croce di Malta della lunetta, i bracciali sono dotati del sistema easy-fit, introdotto nella collezione Overseas nel 2016, con microregolazione invisibile per un comfort perfetto.