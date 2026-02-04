Estée Lauder presenta la new generation del suo iconico fondotinta Double Wear

Estée Lauder, leader nel makeup ad alte prestazioni, introduce Double Wear Stay‑in‑Place Makeup, rinnovato e ulteriormente migliorato. Per decenni, Double Wear ha definito la categoria dei fondotinta, determinando lo standard del makeup, amato ed apprezzato da milioni di persone in tutto il mondo.

Oggi, Double Wear Stay‑in‑Place è stato reinventato. Man mano che le esigenze dei consumatori si evolvono e la ricerca scientifica avanza, Estée Lauder ridefinisce le caratteristiche del fondotinta ad alte prestazioni. Il nuovo Double Wear rappresenta tutto ciò che si amava dell’originale, ora arricchito con benefici makeup e skincare ancora migliori, pensato per offrire ancora di più.

Nuova perfezione. Nuova coprenza dal luminoso effetto matte. Un fondotinta a lunga tenuta, modulabile e traspirante, pensato per offrire ancora di più, con ancora più motivi per amarlo. Tenuta colore fino a 36 ore. Controllo di oleosità e idratazione. Gamma ancora più ampia, con shade su misura, perfette per tutte le tonalità di incarnato.

Il nuovo Double Wear Stay‑in‑Place esibisce una formula matte più dimensionale, da media ad alta copertura, che segue il movimento e il respiro della pelle. Offre una sensazione di naturale leggerezza, uniforma l’incarnato e copre le imperfezioni, riducendo la visibilità dei pori. Più fluido, più scorrevole e più stratificabile, per creare il livello di copertura ideale.

Double Wear Stay‑in‑Place ora garantisce una durata ancora maggiore, con 36 ore di tenuta colore impeccabile. È potenziato grazie alla nuova tecnologia Polymer Mesh Matrix, una struttura polimerica traspirante che agisce come una rete invisibile, permettendo alla formula di muoversi e respirare con la pelle. Il risultato è una copertura ultra‑confortevole, no-transfer e water‑proof, resistente a sudore, calore e umidità.

Ogni goccia racchiude 20 trilioni di micro‑pigmenti, completamente ossidati e stabilizzati, per garantire il rispetto del colore e donare un risultato uniforme e fedele al tono della pelle, senza variazioni nel corso della giornata.

Il Double Balancing Complex, con AlgaNiacin™, riequilibra la pelle fornendo controllo dell’oleosità e idratazione, riducendo nel tempo l’eccesso di produzione di sebo.

Tre ingredienti chiave:

Glicerina & Acido Ialuronico , combinazione che fornisce idratazione immediata e aiuta a mantenerla nel tempo.

, combinazione che fornisce idratazione immediata e aiuta a mantenerla nel tempo. Niacinamide : nel tempo, aiuta a ridurre e controllare la produzione di sebo.

: nel tempo, aiuta a ridurre e controllare la produzione di sebo. Brown Algae Extract: nel tempo, contribuisce a ridurre la produzione di oleosità in eccesso.

Il nuovo Double Wear Stay‑in‑Place è disponibile in 54 tonalità.

L’iconica bottiglia in vetro riciclabile è stata rinnovata. Un design più minimalista, chic e multidimensionale, ispirato al nuovo finish matte più ricco e multi-dimensionale.

APPLICAZIONE: