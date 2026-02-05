The Essence, il rituale invisibile che rafforza la pelle by Tatcha

Un gesto essenziale può cambiare l’intera skincare. Poche gocce, una texture impalpabile, e la pelle è subito più ricettiva, come se imparasse a trattenere meglio ciò che le fa bene. È proprio in questa semplicità che risiede la forza di The Essence di Tatcha, il trattamento concentrato che ridefinisce il momento subito dopo la detersione e prepara la pelle a tutto ciò che verrà dopo.

La skincare di Tatcha non è una sequenza di prodotti, ma un rituale fatto di precisione e rispetto. The Essence non è una semplice acqua di preparazione, ma un vero trattamento attivo che lavora come amplificatore: migliora l’assorbimento di sieri e creme e aiuta la pelle a trattenere idratazione e principi funzionali più a lungo, rendendo ogni step successivo più efficace.

Al cuore della formula c’è il complesso Hadasei-3™ al 100%, un concentrato di ingredienti ispirati alla tradizione giapponese. Il riso doppiamente fermentato favorisce il rinnovamento cellulare, leviga la grana della pelle e sostiene la produzione di collagene, contribuendo a un aspetto più compatto e uniforme.

Il tè verde, ricco di antiossidanti, aiuta a proteggere la pelle dallo stress ossidativo e dai segni dell’invecchiamento precoce. Le alghe apportano minerali essenziali e supportano l’idratazione profonda, rafforzando la barriera cutanea e migliorando la capacità della pelle di trattenere l’umidità.

Il risultato è una pelle più morbida, elastica e visibilmente più vitale, già dalle prime applicazioni. Un trattamento anti-age concentrato che dimostra come, a volte, sia proprio il gesto più semplice a fare la differenza più grande.