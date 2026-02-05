Al Dolomiti Wellness Hotel Fanes per un vero retreat al femminile

A volte non serve un’occasione speciale: basta il desiderio di rallentare, riconnettersi e condividere tempo di qualità insieme. Tra donne, questo accade in modo naturale, quando si sente il bisogno di ritrovarsi, di prendersi una pausa dopo periodi intensi o semplicemente di concedersi un momento di benessere, lontano dalla quotidianità. Al Dolomiti Wellness Hotel Fanes, cinque stelle in Alta Badia, nasce un’esperienza pensata proprio per loro: un vero e proprio retreat al femminile, immerso nella quiete delle montagne per vivere il relax come esperienza condivisa, in un’atmosfera intima, riservata e profondamente rigenerante. Women’s Wellness Getaway è l’esperienza dedicata a piccoli gruppi, dove ogni dettaglio è studiato per favorire il benessere, la privacy e la connessione. Il pacchetto include lezioni private di yoga o pilates riservate al proprio gruppo, rituali di Aufguss in forma privata — autentici momenti di rigenerazione attraverso il vapore.

Le ospiti hanno inoltre accesso ai 5.000 mq di area wellness, un universo dedicato al relax che comprende diverse tipologie di saune, bagno turco e piscine riscaldate. Fiore all’occhiello è la Sky Pool panoramica adults only, una piscina a sfioro lunga 25 metri che regala una vista spettacolare sulle Dolomiti, mentre l’iconica Elements Sauna, sospesa a 9 metri di altezza, ruota su sé stessa offrendo un panorama a 360 gradi sulle vette circostanti.

Il percorso di benessere prosegue nella Private Spa, accessibile in esclusiva, dove le ospiti possono scegliere tra due rituali dedicati, accompagnati da una coppa di champagne:

Caveau Ladine : un trattamento avvolgente al siero di latte del maso, in vasche di legno ricavate da tronchi di ginepro, arricchito da gommage al burro e massaggio relax con burri nutrienti

: un trattamento avvolgente al siero di latte del maso, in vasche di legno ricavate da tronchi di ginepro, arricchito da gommage al burro e massaggio relax con burri nutrienti Caveau Dolomiti: un rituale detox e rilassante che combina sauna, Mineralium, immersioni in acque benefiche di sorgente di montagna e un massaggio con olio fitoterapico

Le giornate iniziano con una colazione “Vital”, espressione di genuinità e qualità, con latte appena munto e uova freschissime provenienti dal maso di famiglia, e proseguono con una ricca merenda pomeridiana e una cena gourmet di cinque portate, perché anche il cibo diventa parte del rituale: un piacere da assaporare con calma, insieme, in perfetto equilibrio tra gusto e benessere.