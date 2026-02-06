Maisons du Monde svela le sue ispirazioni

Questa stagione è segnata dall’incontro di due grandi tendenze: da un lato, una ricerca estetica che privilegia comfort e durata, con materiali e colori intramontabili; dall’altro, la volontà di esplorare universi sempre più espressivi, personalizzati e personalizzabili. Maisons du Monde unisce queste due correnti per creare ambienti allo stesso tempo caldi e sofisticati.

Una palette di colori tra profondità e dolcezza: il Blu Profondo, simbolo di calma e profondità. Abbinato al vetro, acquista trasparenza e luminosità, giocando con la luce per illuminare lo spazio. In duo con il legno e il velluto, crea interni eleganti, profondi e armoniosi.

Altri toni scuri accompagnano il blu profondo, come il rosso sovversivo o il verde silvestre. Queste tonalità rendono gli interni più poetici e, presenti nei tessuti e nell’arredamento, offrono un’atmosfera ricca e audace.

Il legno diventa protagonista. Scolpito, strutturato o lasciato grezzo, porta un calore naturale e un tocco di autenticità. Tavoli, sedie o consolle diventano pezzi importanti che riscaldano l’ambiente mantenendo un’anima artigianale e senza tempo.

1 di 6

Per questa stagione il velluto rimane imprescindibile. Su divani, cuscini o tavolini, offre un interno tanto morbido quanto elegante. I suoi riflessi sottili riscaldano l’atmosfera, trasformando ogni stanza in un nido accogliente. Tinto in tonalità calde come il verde scuro o il marrone, si abbina al legno creando un equilibrio perfetto tra comfort ed eleganza.

E per far regnare l’armonia in ogni ambiente, Maisons du Monde mette in evidenza le forme arrotondate e a corolla nelle finiture dei suoi mobili. Le curve eleganti portano leggerezza e un carattere moderno a ogni pezzo.

Per chi ama i motivi e le stampe, il motivo leopardato propone un approccio audace reinventandosi. Allontanandosi dalla sua interpretazione classica, viene modernizzato grazie a una combinazione di tonalità, in particolare il kaki profondo e il marrone caldo. Accanto a questo classico rivisitato, compaiono altri motivi forti: i motivi floreali caratterizzano i nostri tessili e anche la nostra tavola, mentre le righe apportano una dimensione grafica e strutturata ai prodotti.