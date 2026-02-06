Happy FRESH Valentine firmato RINGANA

Anche a San Valentino RINGANA interpreta i trend e i valori più attuali del mondo beauty, puntando su sostenibilità, ingredienti attivi di altissima qualità e soluzioni skincare ibride e multifunzionali. Un approccio consapevole che trasforma il gesto del regalo in una dichiarazione di attenzione e cura autentica.

Per l’occasione propone SPECIAL SET FRESH tinted moisturiser SPF 30 e FRESH lip balm plump in edizione limitata, formulato con ingredienti freschi e altamente concentrati, pensato per chi ama una skincare completa, efficace e responsabile, capace di unire protezione, performance e rispetto per l’ambiente.

FRESH tinted moisturiser SPF 30 garantisce cura, protezione UV e incarnato uniforme in un unico prodotto. Con la sua copertura leggera e modulabile, attenua delicatamente pori, macchie scure, linee sottili e rughe per un finish liscio, uniforme e luminoso.

L’emulsione acqua-in-olio, delicata sulla pelle, garantisce un assorbimento ottimale degli ingredienti attivi nutrienti, creando allo stesso tempo un film protettivo.

Nella formula: glicerina, ectoina, esosomi, Centella asiatica, fungo tremella fuciformis, acido ferulico ed estratto di guava e di tè verde e un filtro solare minerale SPF 30 con ossido di zinco naturale che garantisce protezione dai raggi UV. Disponibile in quattro tonalità che si adattano a diversi tipi di incarnato, offrendo un risultato naturale e uniforme per un look make-up no make-up.

FRESH lip balm plump dona labbra visibilmente più piene e lisce. Formula idratante, nutriente e volumizzante che stimola la microcircolazione, supporta la produzione di collagene e acido ialuronico e offre un effetto plump immediato a base di sei peptidi, un complesso volumizzante e burri vegetali nutrienti di mango, karité e Cupuaçu.