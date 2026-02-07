Mabina Gioielli presenta la nuova collezione My Diamond

Mabina Gioielli inaugura una nuova fase del proprio percorso creativo con My Diamond, la linea che introduce per la prima volta i diamanti Lab-Grown all’interno dell’offerta del marchio. Un lancio che non rappresenta solo un’evoluzione di prodotto, ma l’espressione di una visione: portare il bagliore dei diamanti in una dimensione più consapevole ed attuale. I diamanti coltivati infatti, son realizzati con tecnologie avanzate e possiedono le stesse proprietà fisiche, ottiche e chimiche dei diamanti naturali, ma con una migliore sostenibilità.

La proposta, unisce quindi la preziosità dei diamanti all’eleganza dell’argento 925, dando vita a gioielli essenziali e raffinati, pensati per valorizzare la femminilità quotidiana. La collezione si distingue per linee pulite, dettagli luminosi e un design classico pensato per essere senza tempo, attraverso proporzioni armoniose che catturano il gesto e diventano parte di uno stile personale. È la luminosità che accompagna un istante, la cura che si sceglie per sé o per qualcuno, la bellezza che si porta nel quotidiano con naturalezza.

Con My Diamond quindi, Mabina Gioielli conferma la propria vocazione a creare gioielli che raccontano stile e autenticità. Una nuova luce che arricchisce l’identità del brand e apre la strada a un’evoluzione sempre più attenta alle esigenze e ai desideri quotidiani.