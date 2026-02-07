Fashion

Mabina Gioielli presenta la nuova collezione My Diamond

Di Gabriella Frigerio

Mabina Gioielli inaugura una nuova fase del proprio percorso creativo con My Diamond, la linea che introduce per la prima volta i diamanti Lab-Grown all’interno dell’offerta del marchio. Un lancio che non rappresenta solo un’evoluzione di prodotto, ma l’espressione di una visione: portare il bagliore dei diamanti in una dimensione più consapevole ed attuale. I diamanti coltivati infatti, son realizzati con tecnologie avanzate e possiedono le stesse proprietà fisiche, ottiche e chimiche dei diamanti naturali, ma con una migliore sostenibilità.

La proposta, unisce quindi la preziosità dei diamanti all’eleganza dell’argento 925, dando vita a gioielli essenziali e raffinati, pensati per valorizzare la femminilità quotidiana. La collezione si distingue per linee pulite, dettagli luminosi e un design classico pensato per essere senza tempo, attraverso proporzioni armoniose che catturano il gesto e diventano parte di uno stile personale. È la luminosità che accompagna un istante, la cura che si sceglie per sé o per qualcuno, la bellezza che si porta nel quotidiano con naturalezza.

Con My Diamond quindi, Mabina Gioielli conferma la propria vocazione a creare gioielli che raccontano stile e autenticità. Una nuova luce che arricchisce l’identità del brand e apre la strada a un’evoluzione sempre più attenta alle esigenze e ai desideri quotidiani.

