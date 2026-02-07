Beauty

REVLON presenta Glimmer Tinted Moisturizer Stick

Di Gabriella Frigerio

Revlon amplia la sua visione di make-up naturale e luminoso con il lancio del nuovo GLIMMER TINTED MOISTURIZER STICK, un fondotinta pensato per chi desidera un incarnato uniforme senza rinunciare alla sensazione di pelle nuda. Un vero effetto “seconda pelle” che perfeziona l’aspetto del viso, donando subito un look visibilmente più rimpolpato, idratato e radioso.

La sua texture leggera e modulabile si fonde facilmente con la pelle, permettendo un’applicazione semplice e intuitiva – anche con le dita – per un risultato naturale, fresco e confortevole. Ideale sia per chi ama un make-up essenziale, sia per chi desidera costruire la coprenza in modo graduale, mantenendo sempre un finish luminoso e uniforme.

Al cuore della formula, lo squalano svolge un’azione trattante fondamentale: aiuta a mantenere l’idratazione della pelle, regalando comfort immediato e luminosità senza appesantire. Un equilibrio perfetto tra make-up e skincare, pensato per accompagnare la pelle durante tutta la giornata.

Il pratico formato stick rende il Glimmer Tinted Moisturizer Stick un alleato ideale da portare sempre con sé, perfetto per i ritocchi on-the-go e per una beauty routine veloce ma efficace. Disponibile in 6 tonalità, si adatta a diverse carnagioni, valorizzando l’incarnato con naturalezza e luce.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it