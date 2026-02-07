REVLON presenta Glimmer Tinted Moisturizer Stick

Revlon amplia la sua visione di make-up naturale e luminoso con il lancio del nuovo GLIMMER TINTED MOISTURIZER STICK, un fondotinta pensato per chi desidera un incarnato uniforme senza rinunciare alla sensazione di pelle nuda. Un vero effetto “seconda pelle” che perfeziona l’aspetto del viso, donando subito un look visibilmente più rimpolpato, idratato e radioso.

La sua texture leggera e modulabile si fonde facilmente con la pelle, permettendo un’applicazione semplice e intuitiva – anche con le dita – per un risultato naturale, fresco e confortevole. Ideale sia per chi ama un make-up essenziale, sia per chi desidera costruire la coprenza in modo graduale, mantenendo sempre un finish luminoso e uniforme.

Al cuore della formula, lo squalano svolge un’azione trattante fondamentale: aiuta a mantenere l’idratazione della pelle, regalando comfort immediato e luminosità senza appesantire. Un equilibrio perfetto tra make-up e skincare, pensato per accompagnare la pelle durante tutta la giornata.

Il pratico formato stick rende il Glimmer Tinted Moisturizer Stick un alleato ideale da portare sempre con sé, perfetto per i ritocchi on-the-go e per una beauty routine veloce ma efficace. Disponibile in 6 tonalità, si adatta a diverse carnagioni, valorizzando l’incarnato con naturalezza e luce.