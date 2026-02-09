Festeggiare il giorno di San Valentino con Chance de Chanel

Quest’anno, CHANEL trasforma San Valentino in una dichiarazione d’amore fuori dal comune. Perché per CHANEL, amare significa pensare in grande. È dare senza riserve, con una generosità che riflette l’intensità delle prime emozioni, quell’amore appassionato, che osa sempre, che sconvolge i cuori e supera ogni aspettativa.

Per rispondere a questa dichiarazione d’amore e di coraggio, le fragranze CHANEL si svelano in formati inediti, dedicati ai sentimenti più impetuosi: tre fragranze, CHANCE EAU SPLENDIDE, CHANCE EAU TENDRE e CHANCE EAU FRAÎCHE, declinate in tre gesti, LIQUID SOAP, MOISTURIZING LOTION, BODY OIL.

LIQUID SOAP

Primo step del rituale, il SAPONE LIQUIDO deterge le mani e il corpo, profumandoli delicatamente. La pelle, vellutata e luminosa, si veste degli accordi poetici di ogni fragranza: il magnetismo luminoso di CHANCE EAU SPLENDIDE, la morbidezza avvolgente di CHANCE EAU TENDRE o la freschezza frizzante di CHANCE EAU FRAÎCHE. La formula fluida in gel si trasforma in una schiuma detergente a contatto con l’acqua, per un’applicazione sensoriale. Un gesto quotidiano che diviene un rituale di chance.

MOISTURIZING LOTION

Nel flacone sofisticato e colorato, il LATTE IDRATANTE per il corpo dona morbidezza e luminosità. Con un maxi-formato da 400 ml, la sua formula leggera e setosa si assorbe rapidamente e idrata la pelle, rendendola levigata, luminosa e delicatamente profumata.

Declinato in tre interpretazioni, prolunga tutta l’energia e l’audacia di ogni CHANCE: il ricordo fruttato-floreale di CHANCE EAU SPLENDIDE, floreale-fruttato di CHANCE EAU TENDRE e floreale-vivace di CHANCE EAU FRAÎCHE. Tre espressioni uniche che fanno battere il cuore, da scegliere a seconda dell’umore. CHANCE EAU SPLENDIDE è disponibile nei formati da 30ml & 150ml

BODY OIL

Presentato nell’iconico flacone in vetro di CHANCE, l’OLIO PER IL CORPO completa il rituale di profumazione. La sua consistenza setosa idrata e sublima la pelle e i capelli. Come tocco finale, prolunga la magia con un profumo seducente: i capelli diventano morbidi e brillanti, la pelle si illumina di un velo satinato.

CHANCE EAU SPLENDIDE – EAU DE PARFUM disponibili in due nuovi formati

Dai sentimenti più delicati alle emozioni più decise, la composizione radiosa e magnetica di CHANCE EAU SPLENDIDE si prolunga in due nuovi formati: 35ml per i battiti discreti, 150ml per gli slanci appassionati.