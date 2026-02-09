Beauty

Festeggiare il giorno di San Valentino con Chance de Chanel

Di Gabriella Frigerio

Quest’anno, CHANEL trasforma San Valentino in una dichiarazione d’amore fuori dal comune. Perché per CHANEL, amare significa pensare in grande. È dare senza riserve, con una generosità che riflette l’intensità delle prime emozioni, quell’amore appassionato, che osa sempre, che sconvolge i cuori e supera ogni aspettativa.

Per rispondere a questa dichiarazione d’amore e di coraggio, le fragranze CHANEL si svelano in formati inediti, dedicati ai sentimenti più impetuosi: tre fragranze, CHANCE EAU SPLENDIDECHANCE EAU TENDRE e CHANCE EAU FRAÎCHE, declinate in tre gesti, LIQUID SOAPMOISTURIZING LOTIONBODY OIL.

LIQUID SOAP

Primo step del rituale, il SAPONE LIQUIDO deterge le mani e il corpo, profumandoli delicatamente. La pelle, vellutata e luminosa, si veste degli accordi poetici di ogni fragranza: il magnetismo luminoso di CHANCE EAU SPLENDIDE, la morbidezza avvolgente di CHANCE EAU TENDRE o la freschezza frizzante di CHANCE EAU FRAÎCHE. La formula fluida in gel si trasforma in una schiuma detergente a contatto con l’acqua, per un’applicazione sensoriale. Un gesto quotidiano che diviene un rituale di chance.

MOISTURIZING LOTION

Nel flacone sofisticato e colorato, il LATTE IDRATANTE per il corpo dona morbidezza e luminosità. Con un maxi-formato da 400 ml, la sua formula leggera e setosa si assorbe rapidamente e idrata la pelle, rendendola levigata, luminosa e delicatamente profumata.

Declinato in tre interpretazioni, prolunga tutta l’energia e l’audacia di ogni CHANCE: il ricordo fruttato-floreale di CHANCE EAU SPLENDIDE, floreale-fruttato di CHANCE EAU TENDRE e floreale-vivace di CHANCE EAU FRAÎCHE. Tre espressioni uniche che fanno battere il cuore, da scegliere a seconda dell’umore. CHANCE EAU SPLENDIDE è disponibile nei formati da 30ml & 150ml

BODY OIL

Presentato nell’iconico flacone in vetro di CHANCE, l’OLIO PER IL CORPO completa il rituale di profumazione. La sua consistenza setosa idrata e sublima la pelle e i capelli. Come tocco finale, prolunga la magia con un profumo seducente: i capelli diventano morbidi e brillanti, la pelle si illumina di un velo satinato.

CHANCE EAU SPLENDIDE – EAU DE PARFUM disponibili in due nuovi formati

Dai sentimenti più delicati alle emozioni più decise, la composizione radiosa e magnetica di CHANCE EAU SPLENDIDE si prolunga in due nuovi formati: 35ml per i battiti discreti, 150ml per gli slanci appassionati.

