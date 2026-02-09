Con Art, la mensola di Acquabella diventa decorativa

Per un’organizzazione del bagno ancora più efficiente, Acquabella presenta Art, la mensola che dà nuova vita al tradizionale concetto di ripiano portaoggetti. Non si tratta di un semplice supporto, ma di un vero e proprio un elemento d’arredo funzionale, decorativo ed estremamente versatile. Art accoglie con stile flaconi, saponi e piccoli tesori quotidiani, all’interno della doccia o nella zona vasca.

La solida struttura in acciaio lucido, disponibile anche nella tonalità nero, è abbinata a un frontale dalle forme arrotondate realizzato in Akron, l’innovativo materiale brevettato da Acquabella. Privo di silice, Akron® è composto da resina poliuretanica e cariche minerali di alta qualità che si traducono in un’elevata resistenza all’umidità, ai graffi e agli urti, garantendo al tempo stesso igiene, robustezza e un’eccezionale durata nel tempo.

Il frontale di Art può essere personalizzato nel colore – grazie all’ampia palette proposta nelle collezioni Standard, Naturally Made e Season – e nelle finiture materiche Arabba, Slate, Beton, Nude, Zero ed Hera.

Art può essere richiesta, inoltre, in tre differenti varianti: da 33 cm e 62 cm con struttura lineare, oppure da 33 cm con struttura triangolare, pensata per l’installazione ad angolo in modo da sfruttare al meglio ogni centimetro disponibile.

Art coniuga funzionalità e bellezza, offrendo una soluzione intelligente progettata per migliorare l’esperienza quotidiana nel bagno e rendere ogni oggetto facilmente accessibile.