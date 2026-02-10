Capelli più belli, sani e luminosi con la linea Glycolic Shine di Biofficina Toscana

Una ritualità haircare in 3 step in cui le virtù illuminanti della camelia si combinano con l’azione dell’acido glicolico per un effetto chioma lucente e setosa garantito. La linea per la bellezza dei capelli si chiama Glycolic Shine di Biofficina Toscana: leviga i capelli, li illumina e li rende setosi, grazie all’acido glicolico, noto per il suo potere rigenerante e levigante e l’oleolito delle foglie fermentate dicamelia toscana, fiore elegante e prezioso, dalle proprietà antiossidanti e nutrienti. In sinergia lavorano per sigillare le squame e amplificare la lucentezza del capello per un autentico effetto specchio.

GLYCOLIC SHINE ATTIVATORE – con camelia toscana e acido glicolico

Da utilizzare post shampoo e balsamo, Glycolic Shine Attivatore è un fluido a base di acido glicolico al 4% e camelia toscana che sigilla le squame del capello aumentandone visibilmente la lucentezza.

GLYCOLIC SHINE SIERO LEAVE-IN – con camelia toscana e acido glicolico

Siero leave-in da utilizzare da solo o come step ideale dopo l’attivatore. La sinergia tra oleolito di camelia toscana e acido glicolico, uniti a fitocheratina da canapa di riso, pantenolo e aminoacidi con proprietà condizionanti e riparatrici, rende i capelli effetto specchio, lucidi, sani e setosi.

GLYCOLIC SHINE OLIO SECCO LUCIDANTE – con camelia toscana

Per completare il protocollo shine, un olio secco lucidante che sigilla le cuticole, rendendo i capelli extra-luminosi, morbidi setosi e facili da pettinare. Insieme alla camelia toscana, l’estratto di barbabietola di mare, Vitamina F e Vitamina A. Utile anche per contrastare l’effetto crespo.