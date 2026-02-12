Stile Belle Époque all’Hotel Splendide Royal di Lugano

Fin dal 1887, con il suo Palace in stile Belle Époque, lo Splendide è uno dei simboli dell’ospitalità luganese: la sua accoglienza fuori dal tempo coniuga comfort contemporanei e atmosfere ricche di storia, per un’esperienza di soggiorno da moderno Urban Resort.

Infatti, l’Hotel Splendide Royal rappresenta l’anima cosmopolita della città: si tratta di una storica villa ottocentesca che si affaccia sulla città di Lugano e si specchia nelle azzurre acque del Lago Ceresio.

Le sue camere, ognuna con una propria ed elegante personalità, e le grandi sale panoramiche con i lampadari artigianali d’epoca, raccontano di famiglie reali, capi di stato, personaggi di spicco del mondo culturale e artistico europeo, che qui hanno soggiornato in quasi 140 anni di storia.

Dal 1977, la Famiglia Naldi accoglie gli ospiti allo Splendide con un tocco caloroso e un’ospitalità solare, ispirando in tal senso anche l’ampliamento e il restyling degli anni ’80 che hanno aggiunto un’ala più moderna allo storico Palace ottocentesco; il tutto, sempre nell’ottica di un servizio discreto e attento al dettaglio.

Qui, da sempre, l’importante passato della struttura è di ispirazione per una visione contemporanea di accoglienza che coniuga eleganza e comfort all’avanguardia. Proprio in questo è il suo segreto e cioè essere fedele alla propria identità resa sempre attuale dalla capacità di assecondare o addirittura anticipare le richieste degli ospiti.

Ad iniziare dall’avvolgente charme delle ampie e luminose camere e suite, da cui godere di un’imperdibile vista lago, o della quiete del parco: ciascun ospite potrà scegliere la sistemazione ideale, sempre circondato da ambienti arredati con gusto classico, caratterizzati da dettagli ricercati e immersi in un’atmosfera sospesa dove il tempo pare essersi fermato.

Un soggiorno che si fa vera e propria esperienza, anche grazie alla articolata proposta enogastronomica, ispirata ai sapori mediterranei e a base di ingredienti freschi che seguono il ritmo delle stagioni e provengono da selezionati produttori del territorio.

Ecco allora che tutti i momenti della giornata diventano speciali: dalla prima colazione, ricca di sfiziosità dolci e salate realizzate dai Mastri Pasticceri dello Splendide, al tradizionale Afternoon Tea, accompagnato dall’irresistibile Original Sacher-Torte, mentre l’iconico “Belle Epoque Bar” spazia tra cocktail della tradizione e interessanti novità della più quotata mixology.

In estate, la terrazza open-air vista lago ospita “La Piazzetta”, un bar dalle mille anime dove bere un caffè, gustare una pizza o sorseggiare il cocktail preferito.

Il verde delle palme alternato al blu del lago, è la spettacolare cornice de “La Veranda”, il ristorante mediterraneo dello Splendide dove scegliere tra piatti dai sapori classici ispirati alla cucina mediterranea, con un tocco elegante.

Per chi ama vivere esperienze gastronomiche più ricercate, “I Due Sud” è il gioiello gourmet dell’Hotel: qui si può compiere per un vero e proprio viaggio sensoriale tra proposte e sapori d’autore che conquistano anche i palati più esigenti.

Alla guida di questo ristorante intimo e ricercato, troviamo Marco Veneruso al quale si deve una filosofia di cucina estremamente originale, concretamente ispirata alla sostenibilità, e che ha saputo creare un mix personale tra il meglio offerto da due territori, la Campania e il Sud del Ticino.

Un’identità ben precisa che racconta mondi diversi ma caratterizzati da sapori ispirati alle tradizioni, e materie prime di altissima qualità.

Il Sud dell’Italia e quello della Svizzera si ritrovano dunque a metà strada nei piatti proposti da chef Veneruso e forse proprio questo concept culinario unico ha portato “I Due Sud” nella prestigiosa classifica internazionale dell’alta cucina italiana stilata dalla “Guida 50 Top Italy”, piuttosto che nella “Guida Michelin” che l’ha insignito di una stella.

La Splendide Experience non può che completarsi alla “Splendide Lifestyle Spa” dove relax, benessere e bellezza si fondono in un approccio olistico per armonizzare l’equilibrio tra mente e corpo.

Un’oasi di pura tranquillità, dai colori naturali e dalle forme sinuose ispirate alla natura, dove regalarsi il buongiorno dei sensi con una nuotata nella piscina panoramica o una sessione nello spazio dedicato al fitness, lasciar scorrere il tempo con lentezza tra sauna e bagno turco e scegliere quale coccola regalarsi tra i numerosi rituali proposti – come il trattamento detox con alghe marine – o quelli studiati per donare nuova luce e compattezza al viso favorendo il rinnovamento cellulare e la produzione di collagene.