Guerlain presenta Absolus Allegoria Tabac Sahara, la nuova fragranza intensa

Di Gabriella Frigerio

Aqua Allegoria è la collezione manifesto dei valori di Maison Guerlain, che trae ispirazione dalla Natura e dalle sue meraviglie. Nel 2024 è stato inaugurato il terzo capitolo di questa collezione con Absolus Allegoria: eau de parfum ancora più intense, i cui opulenti e misteriosi sillage catturano i contrasti della natura al chiaro di luna.

Ispirata dallo spettacolo di un deserto di dune rosa sotto il bagliore delle stelle, Delphine Jelk, Guerlain Director of Perfume Creation and Perfumer, ha realizzato Absolus Allegoria Tabac Sahara.

Un sensuale accordo di lampone crea un contrasto sorprendente con il calore avvolgente del tabacco. Esaltato da vibrazioni legnose, muschiate e quasi marine grazie a un accordo di ambra grigia, questo duo è il cuore di una fragranza elegante e avvolgente.

Formulata con oltre il 90% di ingredienti di origine naturale e con alcol di barbabietola responsabilmente coltivata, Tabac Sahara è racchiusa nell’iconico flacone prodotto in Francia e realizzato con il 15% di vetro riciclato.

Disponibile nei formati da 75ml e 125ml.

