San Valentino firmato Gutteridge

Di Gabriella Frigerio

Per San Valentino, Gutteridge presenta “Celebrate Love”, una campagna che racconta l’amore nella sua forma più reale e contemporanea, fatta di contrasti, fragilità e nuovi inizi. Un progetto che supera la visione idealizzata del sentimento per restituirne una lettura autentica, vicina alla vita quotidiana della coppia di oggi.

Il concept creativo si sviluppa attraverso alcuni scatti ambientati all’interno di un ascensore, spazio simbolico di passaggio, sospensione e cambiamento. Un luogo essenziale e intimo che diventa il palcoscenico di una narrazione visiva capace di raccontare l’evoluzione di una relazione.

Lo styling Gutteridge accompagna ogni passaggio con un’eleganza essenziale e contemporanea: tagli sartoriali, tonalità neutre e layering raffinato definiscono un guardaroba versatile, capace di adattarsi ai diversi momenti della relazione, mantenendo sempre un equilibrio tra comfort, carattere e raffinatezza.

Con “Celebrate Love”, l’ascensore diventa il punto d’incontro tra emozione e stile, una visione misurata ed elegante della coppia contemporanea, in cui l’amore si muove, cambia e si rinnova insieme allo stile.

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it