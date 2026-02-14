Lifestyle

San Valentino in rosé e firmato da Moët & Chandon Rosé Impérial

Di Gabriella Frigerio

Per celebrare San Valentino, la Maison Moët & Chandon invita a brindare con lo Champagne Rosé più iconico della sua storia: un’espressione seducente e vibrante, capace di catturare l’intensità del momento e la gioia della condivisione. Rosé Impérial è l’arte dell’assemblaggio secondo Moët & Chandon (azienda fondata nel 1743), pensata per accompagnare gli istanti più luminosi e romantici.

Frutto di un assemblaggio dominato dal Pinot Noir, che ne definisce struttura e intensità, Rosé Impérial si completa con Meunier per la rotondità e con Chardonnay per l’eleganza finale. L’aggiunta di vini rossi accuratamente selezionati conferisce profondità, colore e carattere.

Nel calice si presenta con un rosa brillante, attraversato da riflessi ramati. Al naso sprigiona un bouquet intenso di fragola, lampone e ciliegia, arricchito da delicate note floreali e da un tocco pepato. Il sorso è fruttato, carnoso e fresco, con una struttura equilibrata e un finale vivace, irresistibilmente conviviale.

Per San Valentino, Moët & Chandon suggerisce un abbinamento che valorizzi l’energia e la sensualità di Rosé Impérial, giocando su freschezza, spezie e contrasti delicati.

Rosé Impérial non è solo uno Champagne. È un invito alla celebrazione spontanea, alla complicità, alla gioia di stare insieme.

Questo San Valentino, lasciate che sia il Rosé a parlare per voi. La vita è più bella quando è condivisa.

