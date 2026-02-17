La Collezione Phyto-Rouge by Sisley-Paris si arricchisce di nuove nuance

La delicatezza di un brillante, la luminosità di un satinato o l’audacia di un mat: il finish di un rossetto può trasformare un look. Con la collezione di rossetti Phyto-Rouge, il classico satinato, Phyto-Rouge Shine e Phyto-Rouge Velvet, Sisley-Paris offre una selezione di finish per ogni occasione e stile.

Phyto-Rouge Shine regala un finish traslucido, simile a un balsamo e presenta 3 nuove nuance che esaltano le labbra. Le veste di un velo di colore brillante come un gloss che si può intensificare applicazione dopo applicazione. Leggero ma idratante, leviga e rimpolpa le labbra in un istante. La sua texture, ricca e fondente, dona loro una luminosità immediata. È il rossetto ideale per esaltare delicatamente le labbra e al tempo stesso godere di comfort assoluto.

Phyto-Rouge, grazie alla sua texture cremosa, è così morbido che non si sente sulle labbra. È il rouge à lèvres classico, quello che scegli per esprimere la tua autenticità. Arricchito con oli nutrienti, il suo colore riflette naturalmente la luce assicurando al contempo una lunga tenuta.

Phyto-Rouge Velvet offre un colore ultra pigmentato dalla leggerezza inaspettata. Avvolge le labbra con un finish mat vellutato che assorbe la luce con decisione. A differenza dei rossetti mat classici, si fonde sulle labbra agendo come un vero e proprio trattamento. La sua formula nutriente crea una barriera protettiva che le preserva dalle aggressioni quotidiane, assicurando idratazione costante. Ad alta intensità, Phyto-Rouge Velvet garantisce il comfort necessario per esprimersi al meglio, tutto il giorno.

Qualunque sia il rossetto e il finish preferito, tutta la collezione Phyto-Rouge di Sisley integra il complesso Hydrobooster nella propria formula. Insieme a un antiossidante, l’Acetato di Vitamina E, rimpolpa, leviga e protegge le labbra. Combinando l’Acido Ialuronico con un attivo riempitivo, il complesso Hydrobooster mantiene l’idratazione delle labbra sin dalla prima applicazione, giorno dopo giorno. Le labbra risultano più belle e sane.

E da abbinare a qualunque rossetto, Sisley-Paris dispone anche della matita Phyto-Lèvres Perfect, concepita per definire e sublimare le labbra, senza inaridire. Le 2 nuove tonalità mettono in mostra una texture fondente, facile da utilizzare, che scivola sulle labbra per un tratto preciso. Arricchita con oli vegetali, nutre le labbra e crea una barriera a prova di sbavature. Utilizzata per delineare o riempire le labbra, assicura al rossetto una tenuta impeccabile.