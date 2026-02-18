Pandora e Bridgerton introducono una nuova collezione di gioielli

Pandora si addentra nel mondo dell’eleganza Regency con una nuova collezione in collaborazione con Bridgerton, la serie di successo di Netflix e Shondaland. Proprio come le amate protagoniste di Bridgerton amano infrangere le regole e crearne di nuove, Pandora presenta una collezione composta da 14 gioielli ispirati al romanticismo.

Questa collezione preziosa e giocosa incarna l’irresistibile miscela di irriverenza, umorismo e fascino della serie, reinterpretando la ricca simbologia dei gioielli dell’epoca Regency in chiave contemporanea.

Fiori finemente dettagliati e rifiniti a mano, un tempo portatori di messaggi segreti di devozione e amore, si uniscono a perle e fiocchi in gioiose tonalità pastello, tra cui il glicine lilla che impreziosisce l’universo di Bridgerton. Dagli orecchini “climber” alle collane, la collezione si presta a infinite sovrapposizioni, stimolando la fantasia e offrendo a chi li indossa l’opportunità di esprimere la propria personalità.

L’ape, che nella gioielleria sentimentale dell’era georgiana simboleggiava operosità e senso di comunità, è un simbolo ricorrente nell’universo di Bridgerton. Nell’immaginario Pandora, l’ape si affianca con seducente leggerezza in un anello, attorno a un fiore dai petali di perla, e accentua delicatamente le gemme di un chocker arricchito da nappe. Un fiocco ispirato a Bridgerton diventa il dettaglio distintivo per un orecchino che si adatta perfettamente all’orecchio. Il charm pendente Bustina da Tè, con le sue pietre scintillanti e una delicata targhetta incisa, evoca l’eleganza del tè pomeridiano insieme a Lady Whistledown.

1 di 3

La campagna che affianca la collezione vede come protagoniste Hannah Dodd, che interpreta Francesca Stirling e Claudia Jessie, che interpreta Eloise Bridgerton. Le due attrici sono immortalate attraverso immagini suggestive dal celebre fotografo di moda Tim Walker, con la collaborazione dello stylist delle star Harry Lambert, che trasmettono il glamour e il romanticismo di Bridgerton in un’ambientazione contemporanea.

Realizzata in Argento Sterling 925, 100% riciclato e rifinita in oro, la collezione abbina pietre di zirconia cubica selezionate con cura, cristalli e perle d’acqua dolce coltivate.