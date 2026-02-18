Il nuovo trattamento per il contorno occhi Abeille Royale Youth Repair Eye Care di Guerlain

Da oltre 10 anni, la linea Abeille Royale firmata da Guerlain, dimostra l’efficacia scientifica dei prodotti dell’alveare sui meccanismi di riparazione cutanea. Con la creazione di Youth Watery Oil Serum, la Maison ha esplorato nuove frontiere nella scienza rigenerativa.

In collaborazione con il Laboratorio Restore-EQ4, esperto nel ringiovanimento cellulare, la Ricerca Guerlain ha studiato le cellule stromali mesenchimali (MSC), che producono segnali che favoriscono la sostituzione delle cellule danneggiate.

Con l’età o lo stress le MSC perdono alcune delle loro funzioni, entrando in senescenza e indebolendo, quindi, il processo di riparazione della pelle.

Per Youth Watery Oil Serum, la Maison ha miscelato pappa reale e tre mieli dell’ape nera: una combinazione che agisce sull’attività delle cellule stromali rafforzando la barriera cutanea e le strutture più profonde dell’epidermide.

Nel 2026, la Maison racchiude in Abeille Royale Youth Repair Eye Care (15ml) la stessa tecnologia riparatrice di Youth Watery Oil Serum, ma cinque volte più concentrata. Per questo nuovo trattamento i laboratori Guerlain hanno sviluppato una texture in gel-crema ultra-levigante e una formula caratterizzata da una combinazione brevettata di acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare per un effetto rimpolpante.

Lo sguardo appare più aperto, luminoso e riposato, e i segni di stanchezza vengono attenuati.