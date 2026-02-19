Marac presenta i divani piccoli Marlene, Dover e Ginevra

Il comfort è una questione di proporzioni, funzionalità e attenzione al dettaglio. Marac traduce questa visione in una selezione di divani dalle dimensioni contenute, ideali per ingressi, sale d’attesa, aree di accoglienza e ambienti domestici che richiedono soluzioni compatte, senza rinunciare a qualità e identità.

Al centro di questa proposta si collocano Marlene, Dover e Ginevra, tre modelli accomunati da un’accurata ricerca progettuale e dalla possibilità di essere declinati anche in versione poltrona per la creazione di ambienti coordinati. Pensati per il mondo contract e per quello residenziale, questi divani si inseriscono con naturalezza anche in metrature ridotte.

Marlene – Design Carlo Trevisani

Marlene è un divano piccolo che interpreta il tema dell’accoglienza attraverso linee fluide e armoniose, capaci di definirne un profilo contemporaneo, adatto a contesti professionali e domestici. Il dialogo tra il volume della seduta e l’inclinazione del telaio genera una percezione dinamica e bilanciata, trasformando Marlene in una presenza naturale all’interno dello spazio. La possibilità di scegliere tra rivestimenti in tessuto o pelle amplia l’utilizzo del modello che è disponibile anche nella versione poltrona.

Dover – Design Enrico Cesana

Il divano Dover si caratterizza per un design moderno e raffinato, arricchito da dettagli che esprimono la competenza artigianale di Marac.

Le dimensioni compatte e l’ampia scelta di rivestimenti in tessuto e pelle rendono Dover una soluzione flessibile, capace di adattarsi a differenti contesti. Il divano dialoga con le sedie e le poltrone della collezione, permettendo di completare in modo coerente ambienti living, ingressi e spazi di attesa.

Ginevra

Ginevra completa la proposta Marac con una lettura essenziale del divano piccolo. Le proporzioni contenute e la seduta accogliente lo rendono adatto a reception, aree lounge e piccoli living, dove è richiesta una presenza discreta ma riconoscibile.

Un modello progettato per inserirsi con naturalezza nello spazio, offrendo comfort e continuità stilistica. Il modello Ginevra è disponibile in versione poltrona, per configurazioni coordinate in ambito contract e residenziale.

Con Marlene, Dover e Ginevra, Marac si conferma una realtà attenta alle diverse esigenze dell’abitare contemporaneo e del mondo contract, offrendo soluzioni capaci di adattarsi a contesti e funzioni differenti. Divani e poltrone pensati per ottimizzare lo spazio, rispondere a modalità d’uso diverse e dialogare con l’ambiente, mantenendo un equilibrio costante tra comfort, qualità e coerenza estetica.