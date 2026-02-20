Jaluronius Cream B Complex, la nuova idratazione di Cosmetici Magistrali

C’era un tempo in cui “idratazione” significava solo morbidezza. Poi arrivò l’acido ialuronico, e tutto cambiò. Cosmetici Magistrali – tra i primi in Italia, già nel 1987, a introdurre l’acido ialuronico nei cosmetici – ha posto l’idratazione al centro del benessere della pelle. Oggi, il brand torna a innovare con un trattamento pensato per accompagnare la pelle ogni giorno, anche la più sensibile e reattiva, portando l’idratazione su un nuovo livello. Sempre più consumatori italiani non “nascono” con pelle sensibile, ma la sviluppano nel tempo: è la cosiddetta pelle sensibilizzata.

Fattori principali sono l’uso eccessivo di acidi, retinoidi, clima estremo, stress cronico, trattamenti estetici aggressivi. Il mercato dei prodotti per pelli sensibili ha generato circa 1,4 miliardi di dollari nel 2023 e crescerà con un tasso di crescita annuale di circa 8,5% entro il 2030. Il segmento face care è il più rilevante. Le creme idratanti cresceranno fino al 2033 con un tasso di crescita annuale del 7,7%.

Da queste esigenze nasce Jaluronius Cream B Complex, una crema emolliente, lenitiva e idratante, formulata con Jalubalance® Technology (Acido Ialuronico 1% + Olio di Opuntia); Vitamine B9 e B12 che contrastano la comparsa di arrossamenti e hanno un’azione lenitiva e Alga Rossa che aiuta a mantenere la funzione barriera della pelle. La texture morbida e avvolgente si fonde sulla pelle donando idratazione e una sensazione di sollievo, senza ungere e senza profumo. È ideale anche come trattamento di mantenimento per pelli che tendono a irritarsi o arrossarsi con facilità.

L’acido ialuronico, molecola naturalmente presente nell’organismo, trattiene fino a 1000 volte il proprio peso in acqua – ma la sua produzione fisiologica diminuisce nel tempo. Ecco perché un cosmetico mirato può aiutare.

Infatti, la tecnologia Jalubalance® sviluppata da Cosmetici Magistrali agisce su più livelli:

– Nutre e idrata

– Contribuisce a ripristinare la barriera cutanea

Jaluronius Cream B Complex si inserisce in una gamma skincare pensata per ripristinare, mantenere e proteggere l’idratazione, rispettando la fisiologia della pelle e anche del microbiota cutaneo.

La linea include:

Jaluronius Cream C – con Vitamina C e Jalubalance®, illuminante e antiage

– con Vitamina C e Jalubalance®, illuminante e antiage Jaluronius Cream – per pelli secche e disidratate, effetto comfort equilibrante

– per pelli secche e disidratate, effetto comfort equilibrante Jaluronius Eyes – contorno occhi idratante, illuminante, antiage

– contorno occhi idratante, illuminante, antiage Jaluronius 2%– idrogel ultra-idratante effetto luminoso

Tutti i prodotti sono formulati con acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare, non frammentato e di derivazione biotecnologica, per garantire tollerabilità e performance.