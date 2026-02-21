Nella skincare coreana, la protezione solare non è mai un gesto isolato: è parte fondamentale di un rituale quotidiano che combina prevenzione, idratazione e cura profonda della barriera cutanea.

Seguendo questa filosofia, LANEIGE presenta il nuovo Water Bank UV Barrier Sunscreen SPF50, una crema solare che oltre a offrire la difesa dai raggi UV è un vero e proprio trattamento skincare. Ultra-leggero e impalpabile come un siero, offre un’elevata protezione contro i raggi UVA e UVB con SPF 50 e PA++++, schermando la pelle anche dalle aggressioni esterne e dai danni causati dal calore ambientale.

La sua formula si distingue grazie alla HydroBarrier Technology™, un complesso che non si limita a idratare in superficie ma rafforza attivamente la barriera cutanea, migliorandone la resilienza e contribuendo a prevenire i segni dell’invecchiamento. Al suo interno troviamo il Blue HA, una miscela di cinque tipi di acido ialuronico che garantisce un’idratazione profonda con un effetto rimpolpante immediato, mentre l’estratto di mora agisce come potente antiossidante, proteggendo la pelle dai radicali liberi. A completare la formula, allantoina e bisabololo offrono un’azione lenitiva che aiuta a calmare irritazioni e arrossamenti, rendendo il prodotto ideale anche per le pelli più sensibili.

Pensato per adattarsi al ritmo della vita quotidiana, questa crema solare si assorbe rapidamente e lascia un finish fresco, luminoso e non oleoso, senza tracce bianche. La sua texture, ricca di ingredienti skincare, aumenta l’idratazione cutanea e mantiene la pelle morbida e confortevole anche nelle giornate più calde. Inoltre, offre una protezione mirata contro il cosiddetto heat-aging: riduce l’impatto del calore sulla pelle, abbassandone la temperatura e prevenendo la sensazione di irritazione dovuta all’esposizione prolungata.

Water Bank UV Barrier Sunscreen è la risposta perfetta per chi desidera un solare che si fonda perfettamente con la routine di skincare e make-up, offrendo una protezione completa e un’idratazione intensa in un solo gesto. Un prodotto che non solo protegge, ma migliora visibilmente l’aspetto e la salute della pelle, trasformando la protezione solare nel momento più piacevole della giornata.