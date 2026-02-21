Fashion

La METRO BAG, la borsa di Le Pandorine

Di Gabriella Frigerio

Le Pandorine presenta LA METRO BAG, una borsa che all’occorrenza può risultare più utile di quanto si immagini. Il dettaglio che le dà il nome è il charm, un metro tascabile che racconta una femminilità multitasking, sempre un po’ di corsa…ma con stile.

Grande o piccola è disponibile in sei varianti colore: il classico bordeaux, l’avorio che dona luce, l’ottanio sempre trendy, il tortora per un tocco di sobrietà, il testa di moro che è il principe della stagione e l’immancabile nero.

Che sia per un cocktail con le amiche, per una giornata di commissioni o per un interminabile pomeriggio in ufficio, La Metro Bag si prende sempre le misure della nostra giornata. Tutte disponibili con la propria tracolla, La Metro Bag è declinata per ogni giorno della settimana.

Il bauletto con la sua forma compatta ma capiente, è perfetto per chi ama la praticità con un tocco fashion. Le versioni con manico lungo, disponibili in formato maxi e mini, sono ideali per le giornate più dinamiche, mentre le varianti a spalla, anch’esse in maxi o mini, con la loro forma chic e compatta, sono perfette anche su look da sera.

Tutte realizzate in ecopelle, sono versatili ed eleganti.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it