Baume & Mercier celebra il Capodanno Cinese con la Collezione Clifton

Il Capodanno cinese, che quest’anno si celebra il 17 febbraio 2026, è un momento di festa e condivisione che ha ispirato Baume & Mercier a creare un’edizione esclusiva della collezione Clifton.

Il concept del Cavallo di fuoco, segno zodiacale protagonista, trova espressione in una creazione frutto di una ricerca estetica approfondita e di una tecnica d’eccellenza, dotata del movimento automatico di Manifattura Baumatic e di un cronometro certificato COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres). Segnatempo ricco di carattere e altamente performante, conquisterà il gentleman esteta amante della raffinatezza, cui la collezione si ispira. Il Clifton 10839 è disponibile in un’edizione limitata di 100 esemplari.

Settimo dei dodici segni dello zodiaco cinese, il Cavallo del Capodanno 2026 è associato all’elemento del fuoco. Il legame con il sole amplifica l’energia, l’impeto e il senso di libertà che caratterizzano questo nobile e maestoso animale.

Il nuovo Clifton 10839 presenta questa vitalità attraverso un minuzioso lavoro sul quadrante. Il datario a ore 6 è stato ampliato per visualizzare la data sia in numeri arabi sia in caratteri cinesi, e per rappresentare i giorni pari (l’Impero di Mezzo privilegia numeri e cifre pari) con dei cavalli che assumono tutti una postura diversa: l’impressione è quella di un unico cavallo al galoppo quando il disco ruota rapidamente. Il design ricercato ed elegante è un sottile richiamo a questa idea di impetuoso slancio e di audacia.

Anche il fondello della cassa è decorato da un cavallo al galoppo. La silhouette dorata in decalcomania sembra balzare fuori dal vetro zaffiro che protegge il fondello, fissato da quattro viti e predisposto per un’incisione personalizzata. Oltre a questa particolarità estetica, la cassa rotonda tipica del Clifton viene proposta con un diametro di 40 mm e uno spessore di 11,3 mm. Come la corona, è in acciaio inossidabile lucido-satinato. A proteggerla, un vetro zaffiro bombato antigraffio con trattamento antiriflesso su entrambi i lati.

Ogni dettaglio rivela la creatività e la maestria che contraddistinguono Baume & Mercier.

L’estetica fatta di contrasti del Clifton 10839 conferisce al segnatempo un carattere forte e vibrante, proprio come l’animale simbolo dell’anno. Il quadrante grigio scuro si anima di riflessi e gradazioni grazie alle finiture laccate e dégradé che donano profondità e movimento. La sua sobrietà è accentuata da dettagli che si ispirano ai codici cromatici della tradizione cinese.

Il tono dorato sublima sia il mirino al centro sia la minuteria. Illumina gli indici a trapezio leggermente allungati, rivettati, rodiati e sfaccettati, le lancette sfaccettate e rodiate a forma di alfa delle ore e dei minuti e la lancetta rodiata dei secondi.

Il rosso, colore simbolo di gioia, fortuna e successo, anima la vivace fodera del cinturino, realizzato in alligatore nero con squame quadrate e impunture grigie sulla parte superiore.

Intercambiabile, il bracciale monta un sistema di barrette curve a perno molto affidabile che consente una sostituzione senza strumenti. In acciaio inossidabile, la tripla fibbia pieghevole è dotata di pulsanti di sicurezza.