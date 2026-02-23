La nuova collezione Art de Vivre de L’Art & La Matière by Guerlain

Una nuova linea di candele, saponi e diffusori per auto ispirata alle 6 materie prime d’eccezione che compongono la Guerlinade, la firma olfattiva della Maison Guerlain.

CANDELE

Formulate con cera d’api di alta qualità, queste creazioni diventano veri e propri oggetti decorativi, rappresentativi dei codici iconici della Maison.

È possibile creare la propria candela su misura, scegliendo la fragranza e lo scrigno che può essere impreziosito con un’incisione personalizzata.

La collezione comprende 6 nuovi refill profumati:

Vanille Planifolia , l’iconica vaniglia di Guerlain con accenti legnosi e fumosi;

Bergamote Fantastico , l'essenza di bergamotto in contrasto con un'intensa scia ambrata:

Iris Pallida , il prezioso burro di iris avvolto da note di mandorla e muschio;

Rose Centifolia , l'assoluta di rosa sublimata da intense volute d'incenso e da un profondo patchouli;

Jasmin Grandiflorum, il gelsomino illuminato da note di albicocca candita e fragola, con accenti di sandalo;

Tonka Sarrapia, la nota mandorlata viene esaltata rivelando la sua sfaccettatura più irresistibile.

I 6 nuovi scrigni uniscono l’eleganza dell’effetto oro spazzolato a un colore o a un motivo ispirato alle materie prime della Guerlinade.

SAPONI

Una gamma di saponi per corpo e mani, dal design ottagonale, ispirati alle sei materie prime che costituiscono la Guerlinade, firma olfattiva della Maison. Arricchiti con burro di karité, a contatto con l’acqua creano una schiuma cremosa, lasciando la pelle morbida e delicatamente profumata.

TAPPI GIOIELLO BY BEGÜM KHAN

Begüm Khan, designer di gioielli e Friend of the House, ha creato dei tappi d’eccezione in edizione limitata per la collezione Les Extraits Signature.

Queste nuove creazioni sono progettate per adornare l’iconico flacone degli estratti, ed esaltano magnificamente i sei ingredienti che compongono le note della Guerlinade. Realizzate in bronzo placcato oro e impreziosite a mano con centinaia di pietre preziose, queste creazioni d’eccezione sono state prodotte in 142 esemplari ciascuna.

DIFFUSORE PER AUTO

Nuovo diffusore per auto ricaricabile, il cui design grafico e lineare richiama la collezione L’Art & La Matière, con le iconiche linee ottagonali e un motivo a griglia che decora il packaging. Disponibile in sei profumazioni tra cui scegliere, consentendo di alternare le fragranze senza lasciare alcuna traccia residua.

NOTA: le fragranze al bergamotto, iris, tonka, rosa e gelsomino saranno disponibili dal 1° aprile mentre la fragranza alla vaniglia la troveremo solo dal 1° Maggio 2026.