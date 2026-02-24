La collezione Exotic Jungle di Simone Guidarelli x Weissestal

Simone Guidarelli x Weissestal trasforma la tavola in un luogo di emozioni condivise, dove ogni dettaglio diventa un messaggio da donare. La collezione Exotic Jungle si arricchisce di nuove creazioni in porcellana, pensate come regali capaci di raccontare una storia, di accendere i sensi e di accompagnare la quotidianità.

Ogni pezzo nasce come un gesto d’amore: unico, prezioso, irripetibile. Le finiture in filo d’oro 24 kt applicate a mano illuminano la porcellana con una luce calda e sofisticata, trasformando ogni oggetto in un dono carico di significato. Le nuove proposte come le mug con coperchio, per condividere un momento lento e intimo; i vassoi quadrati 15×15 cm, piccoli scrigni di bellezza quotidiana; la coppetta da 8 cm, pensata per dolci attenzioni; le box tonde portagioie, custodi di ricordi e promesse; e il vassoio rettangolare, sono l’ideale per un coffee time o un aperitivo da vivere in due.

Non semplici oggetti, ma presenze che entrano nella vita di ogni giorno, accompagnando gesti, rituali e momenti da ricordare.

Con la sua visione creativa, Simone Guidarelli ridefinisce l’art de la table, portando nel tableware un linguaggio fatto di moda, sentimento e immaginazione. Le sue creazioni raccontano un modo nuovo di vivere il design e l’accoglienza, dove l’eleganza incontra l’ironia e l’emozione diventa protagonista.

Il micromondo vibrante di Exotic Jungle prende vita attraverso colori intensi e decori avvolgenti, evocando una giungla palpitante di energia e passione. Una collezione che parla di amore istintivo e vitale, perfetta per chi desidera sorprendere con un regalo audace e profondamente emozionale.

Il design diventa anche un linguaggio d’amore: un regalo da condividere, da vivere e da ricordare ogni giorno, attorno a una tavola che parla di bellezza e sentimento.