Massimo comfort per la pelle con Cashmere Body Cream di La Prairie

La Prairie presenta Cashmere Body Cream, novità che segna l’ingresso della Luxury House nel mondo della cura del corpo. Questa crema corpo avvolgente offre nutrimento, rinnovamento e luminosità eccezionali. Sapientemente formulata con il Complesso Cellulare Esclusivo di La Prairie, un peptide biomimetico e un avanzato complesso idratante, Cashmere Body Cream lascia la pelle straordinariamente liscia e vellutata. Oltre all’idratazione, la formula ripristina anche la morbidezza, rivelando la splendida sensazione del cashmere sulla pelle.

Una crema che risveglia i naturali processi di riparazione e rinnovamento cellulare, migliorando la resilienza della pelle. Avvolgendo la pelle in un velo protettivo, il potente peptide della formula, attiva i recettori di segnalazione che supportano il rinnovamento cellulare in termini di forza e morbidezza.

La crema corpo fornisce inoltre un’idratazione e un comfort duraturi, grazie a un complesso idratante composto da Acido Ialuronico, Niacinamide e Burro di Karité,

studiato per agire su tre principali meccanismi di idratazione. La formula comprende una gradevole fragranza che evoca la sensazione di un abbraccio di lussuoso. Infatti, si apre con note vellutate di muschio e delicate sfumature floreali, avvolgendo la pelle in un comfort raffinato. Stabilizzandosi, le note morbide e avvolgenti rivelano un’aura di eleganza senza tempo.

Cashmere Body Cream nutre e idrata istantaneamente la pelle secca, agendo sia in superficie sia negli strati profondi, per rivelare una pelle più morbida ed elastica. Dopo

l’utilizzo, la texture della pelle appare più levigata, radiosa e visibilmente più uniforme, con un colorito più omogeneo e un immediato effetto luminoso e sano. Dopo due

settimane, la compattezza aumenta: la pelle appare più piena, la barriera cutanea rafforzata e la produzione di collagene ottimizzata, per una migliore resilienza.

La ricca texture di Cashmere Body Cream si stende con estrema facilità, trasformandosi a contatto con la pelle in un balsamo che la accarezza come un velo delicato. Dona la morbida sensazione del cashmere, e il risultato è una pelle liscia, elastica e profondamente nutrita, come avvolta in un tessuto lussuoso e traspirante.

Modo d’uso:

Applicare al mattino e alla sera, oppure ogni volta che la pelle appare secca. Scaldare la crema tra le mani per liberarne la ricca texture. Applicare delicatamente su décolleté, petto e collo con movimenti ampi e verso l’alto.

Proseguire il rituale su gambe e braccia. Lasciare che la crema si fonda sulla pelle, avvolgendola in un morbido abbraccio. Per favorire la microcircolazione, si consiglia di eseguire delicati movimenti circolari verso l’alto mentre si massaggia il prodotto sul corpo.