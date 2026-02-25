La nuova collezione P/E 26 From a dream to love firmata da AMELIE

La costruzione della collezione AMELIE P/E 26 nasce da un debito di riconoscenza verso il passato, dal desiderio di saldare una storia che sentiamo nostra, un’eredità spesso dimenticata o non sufficientemente celebrata. Questa eredità ha un nome preciso: Rosa Genoni. Sarta, stilista, attivista per i diritti delle donne lavoratrici e prima promotrice dell’identità della moda Made in Italy, Rosa Genoni è una pioniera. Una donna che ha trasformato la moda in gesto politico ed emancipatorio, liberando il corpo femminile dal corsetto – simbolo di controllo e costrizione fisica e sociale.

From a dream to love è il nome scelto per raccontare questo percorso: quando un’idea diventa gesto reale, quando la moda smette di essere decorazione e si trasforma in possibilità concreta, in rivoluzione quotidiana, in amore per le donne, per la loro libertà e per il loro corpo. Amelie raccoglie l’energia liberata da Rosa Genoni superando un’estetica rigida per affermare una nuova identità femminile, più consapevole, autonoma e contemporanea. Da questa storia nasce il desiderio di nuovi tagli, nuove libertà di movimento, nuovi colori e nuove morbidezze. Tessuti fruscianti, superfici vive e materiali pensati per muoversi insieme a chi li indossa costruiscono un guardaroba che non impone, ma accompagna.

La collezione SS26 non guarda al passato con nostalgia, ma prosegue un gesto iniziato da una donna e ancora necessario. Lo fa attraverso l’equilibrio tra struttura e leggerezza, rigore e fluidità. Il plissé soleil in crêpe accompagna il corpo con una leggerezza vibrante, mentre il tailoring in crêpe fluido – blazer over, gilet smanicati, gonne a portafoglio e pantaloni – ridisegna un’idea di potere femminile contemporaneo, disinvolto, sicuro, reale.

La quotidianità trova una nuova eleganza nelle proposte daily in tessuti elasticizzati, pensati per il comfort ma arricchiti da tasche lavorate che introducono carattere e grinta. I look athleisure raccontano una femminilità rilassata e consapevole; la versione impreziosita da micro strass tono su tono, in nero, aggiunge una luminosità discreta e quasi notturna. I materiali diventano superficie espressiva: tessuti spalmati luminosi, taffetà frusciante con tagli costruiti, organze leggere che sfiorano il corpo. Il raso con stampa sfumata attraversa la collezione come una linea di energia in trasformazione, un passaggio continuo dallo scuro alla luce che racconta movimento, evoluzione e libertà. Le camicie over in popeline di cotone, con colli costruiti, chiudono il guardaroba con un gesto netto e contemporaneo, pensato per un corpo che sceglie come abitare lo spazio.

La palette cromatica accompagna il racconto con profondità e naturalezza: nero e moro definiscono una base decisa, attraversata da tonalità terrose come oliva e olio, fino ad aprirsi in sfumature più luminose e polverose di azzurro, nude e off white. Accenti di geranio e ciliegia introducono vibrazioni inattese, amplificando l’energia della collezione e accompagnando il corpo dal giorno alla sera con continuità e intensità.

Con SS26, Amelie firma un guardaroba che non veste solo l’estetica, ma l’identità: una moda che nasce da un sogno e diventa amore, libertà, presenza.